Sokół zawiesza promocję swojej powieści: „Pozwólcie mi z chłopakami z ZIP Składu przeżyć tę stratę po swojemu”

Dwa dni temu ruszyła przedsprzedaż debiutanckiej książki rapera

2025.11.07

fot. Kamil Kotarba

Sokół zatrzymuje promocję książki po śmierci Pono

Sokół postanowił zawiesić wszystkie działania promocyjne związane z wydawnictwem. Decyzja została podjęta w geście szacunku wobec śmierci jego przyjaciela, Pono -długoletniego członka legendarnego składu ZIP Skład.

Przyczyna decyzji

Sokół wyjaśnił, że choć kampania marketingowa książki ruszyła na początku przedsprzedaży, nie potrafi w tej chwili kontynuować jej bez zachowania należnego szacunku wobec straty. W swojej wypowiedzi zaznaczył:

„Pozwólcie mi wraz z chłopakami z ZIP Składu przeżyć tę stratę po swojemu, w spokoju.”

Zaznaczył, że promocja zostanie wznowiona za tydzień – natomiast teraz priorytetem jest czas żałoby i refleksji.

Polecane

Hailey publikuje gorące zdjęcia w bikini. Justin Bieber komentuje

Hailey publikuje gorące zdjęcia w bikini. Justin Bieber komentuje

Fani nie mogą oderwać wzroku - a Justin Bieber?

5 minut temu

Sam Smith wspomina liposukcję w wieku 13 lat: „To był koszmar”

Sam Smith wspomina liposukcję w wieku 13 lat: „To był koszmar”

Zmagania z wagą od najmłodszych lat

17 minut temu

10 albumów Herberta von Karajana z Berliner Philharmoniker ekskluzywnie w Apple Music!

10 albumów Herberta von Karajana z Berliner Philharmoniker ekskluzywni ...

Legendarne albumy powracają po latach nieobecności na platformy streamingowe

21 minut temu

Krist Van D prezentuje „Fool for Love” – nowy klubowy banger, który podbije parkiety

Krist Van D prezentuje „Fool for Love” – nowy klubowy banger, kt ...

Międzynarodowa współpraca i wyjątkowy wokal

24 minuty temu

Gwiazda Netfixa oskażyła byłego Lily Allen o nękanie. Wczoraj pozowali razem do zdjeć

Gwiazda Netfixa oskażyła byłego Lily Allen o nękanie. Wczoraj pozowali ...

Serialowa Jedenastka, oskarżyła Davida Harboura o nękanie i prześladowanie na planie

29 minut temu

Ten Typ Mes: „Nie raz nie dwa miałem ciary, jak Pono wjeżdżał ze swoją zwrotką”

Ten Typ Mes: „Nie raz nie dwa miałem ciary, jak Pono wjeżdżał ze ...

"Potrafił mnie zaciekawić, zaskoczyć nawijką"

38 minut temu