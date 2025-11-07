Sokół zawiesza promocję swojej powieści: „Pozwólcie mi z chłopakami z ZIP Składu przeżyć tę stratę po swojemu”

fot. Kamil Kotarba

Sokół zatrzymuje promocję książki po śmierci Pono

Sokół postanowił zawiesić wszystkie działania promocyjne związane z wydawnictwem. Decyzja została podjęta w geście szacunku wobec śmierci jego przyjaciela, Pono -długoletniego członka legendarnego składu ZIP Skład.

Przyczyna decyzji

Sokół wyjaśnił, że choć kampania marketingowa książki ruszyła na początku przedsprzedaży, nie potrafi w tej chwili kontynuować jej bez zachowania należnego szacunku wobec straty. W swojej wypowiedzi zaznaczył:

„Pozwólcie mi wraz z chłopakami z ZIP Składu przeżyć tę stratę po swojemu, w spokoju.”

Zaznaczył, że promocja zostanie wznowiona za tydzień – natomiast teraz priorytetem jest czas żałoby i refleksji.