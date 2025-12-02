Sokół o pierwszych opiniach na temat swojej powieści: „Ludzie mówią, że czyta się to fajnie”

CGM

2025.12.02

Wojtek Sokół postanowił spróbować swoich sił w literaturze. Tym razem nie na scenie, lecz na papierze. Jego debiutancka powieść zatytułowana „Wesołych Świąt” zadebiutowała w mediach publicznych i już przyciąga uwagę fanów oraz mediów. Fragmenty książki można już usłyszeć w cyklu „Proza czytana w Trójce”, w którym Sokół sam czyta osiem wybranych fragmentów. Dzięki temu słuchacze mają okazję poznać charakter i klimat powieści w autorskim wykonaniu artysty.

Jak powstała powieść Sokoła?

Raper zdradził, że początkowo nie planował publikacji tak szybko. Pierwotny plan zakładał wydanie książki dopiero w wieku pięćdziesięciu lat. Ostatecznie jednak decyzja o rozpoczęciu pisania pojawiła się wcześniej.

„Teraz mam 48 lat i postanowiłem napisać na próbę coś do szuflady. Tak dla siebie, bez żadnego pomysłu usiadłem i zacząłem pisać. I tak powstała ta książka.”

Książka Sokoła to powieść polifoniczna, opowiadana z różnych perspektyw i niosąca różnorodne myśli. W historii pojawiają się barwne postacie, takie jak kieszonkowiec, jego szef, dawna szkolna znajoma oraz samotny siedemdziesięciolatek prowadzący budkę z kawą. Dzięki temu czytelnicy otrzymują wielowymiarową i bogatą fabułę, w której każdy bohater ma coś do powiedzenia.

Pierwsze reakcje czytelników

Sokół przyznał, że książka nie była początkowo pokazywana szerokiej publiczności. Jednak pierwsze opinie bliskich osób są pozytywne:

„Ludzie mówią, że czyta się to fajnie, czytało to do tej pory kilkanaście najbliższych mi osób.”

Egzemplarze trafiły także do kilku dziennikarzy, choć ich pełne opinie nie są jeszcze znane. Pomimo tego, zainteresowanie debiutem rapera już rośnie, a publikacja z pewnością przyciągnie zarówno fanów Sokoła, jak i miłośników literatury.

Gdzie można posłuchać fragmentów książki?

Premierowy odcinek z fragmentami „Wesołych Świąt” wyemitowano 1 grudnia po godzinie 19:00 na antenie Trójki. Kolejne odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku o tej samej porze. Nagrania trafiają także na stronę internetową stacji, co pozwala słuchaczom i czytelnikom na wygodne poznanie fragmentów powieści w dowolnym momencie.

