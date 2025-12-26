CGM

Sokół dał przeczytać swoją powieść kilku raperom przed premierą. Ciekawe zmiany zaproponował Quebo

2025.12.26

Wkrótce po premierze debiutanckiej książki Sokoła, zatytułowanej „Wesołych Świąt”,  raper ujawnił w rozmowie z Newonce, że Quebonafide zgłosił swoje uwagi dotyczące tekstu tuż przed planowanym drukiem publikacji. Raper, który obok Kukona, Steeza, Jakuba Żulczyka i Wotjka Friedmana był w gronie zaufanych osób dostał egzemplarz roboczy i podzielił się refleksjami na temat treści, które mogłyby wpłynąć na odbiór książki w kulturze pop-kulturowej.

Quebonafide w gronie czytelników przed premierą

Autor książki zaprosił do lektury roboczej kilka znanych postaci ze środowiska rapowego, literackiego i rapowego. Wśród czytelników znalazł się także Quebonafide, który miał okazję zapoznać się z materiałem jeszcze przed finalnym etapem redakcyjnym. Chodziło o zebranie różnorodnych opinii i reakcji, które mogłyby pomóc udoskonalić powieść.

Sugestie zmian i reakcja Sokoła

Quebonafide przekazał autorowi przemyślenia dotyczące jednej z bohaterek powieści oraz ogólne pomysły na możliwe modyfikacje. Autor przyznał, że uwagi te były interesujące, jednak z różnych powodów nie zdecydował się wdrożyć ich przed drukiem – między innymi z powodu ograniczeń czasowych i własnej wizji tekstu. Mimo to docenił udział Quebo i innych czytelników w procesie finalnej oceny materiału.

„Byłem bardzo ciekawy, jak pop-kulturowo ta książka zostanie odebrana. Więc o to chodziło. Dostałem część pomysłów, uwag, jak to poprawić. Z jakichś na etapie redakcji drobnych uwag skorzystałem i one były bardzo pomocne. Na przykład, nie wiem, ktoś jakiś błąd logiczny mi znalazł. Ale nie było tam takich rzeczy, chociaż Kuba (Quebo) powiedział jedną ciekawą rzecz, a propos tego jak poprawić jedną z bohaterek. Nie skorzystałem z tego finalnie, trochę też, że za mało było czasu. A trochę też dlatego, że, kurwa, napisałem to tak, niech tak już to zostanie, tak?” – powiedział Sokół. 

„Wesołych Świąt” – debiut literacki Sokoła

Książka „Wesołych Świąt” to debiutancka powieść Sokoła. Publikacja szybko zyskała uwagę czytelników i osiągnęła sukces komercyjny już w preorderze (10 tysięcy zamówień). Powieść łączy elementy kultury ulicznej z literackim spojrzeniem na świąteczne emocje i codzienne paradoksy, pokazując kolejną stronę artystycznej działalności znanego rapera.

