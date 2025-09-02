Snoop Dogg zaprzecza przeprosinom za rzekome „homofobiczne” komentarze

fot. P. Tarasewicz / CGM.PL
Legendarny raper Snoop Dogg znalazł się w ogniu krytyki po swoich wypowiedziach na temat reprezentacji LGBT w filmie Toy Story: Lightyear. Artysta skomentował scenę związku jednopłciowego, twierdząc, że nie wiedział, jak wytłumaczyć ją swojemu wnukowi.
W podcaście It’s Giving raper przyznał:
„Dlaczego mój wnuk w środku filmu mówi: ‘Papa Snoop, jak ona może mieć dziecko z kobietą? Ona jest kobietą’. Nie przyszedłem tu dla tego gówna. Przyszedłem obejrzeć, kurwa, film.”
Fałszywe przeprosiny w sieci
Po fali krytyki w mediach społecznościowych pojawił się wpis na Instagramie, który miał być rzekomymi przeprosinami rapera. Napisano w nim:
„Moje gejowskie przyjaciółki wiedzą, o co chodzi. Dzwonią do mnie z miłością. Moja wina, że nie miałem odpowiedzi dla sześciolatka. Nauczcie mnie, jak się uczyć. Nie jestem idealny.”
Jednak przedstawiciele Snoopa Dogga szybko zdementowali te informacje, wyjaśniając, że post był fałszywy.
„Nie mam odpowiedzi” – mówi Snoop Dogg
Raper podkreślił, że jego problem polegał głównie na braku przygotowania na pytania dziecka:
„To mnie zaskoczyło. Czy naprawdę musimy to pokazywać w tym wieku? Oni będą pytać. A ja nie mam odpowiedzi.”
Dodał także: „Czuję się jakbym bał się chodzić do kina, bo wrzucacie mnie w sytuacje, na które nie jestem gotowy.”
Reakcja scenarzystki
Jedna ze scenarzystek filmu, Lauren Gunderson, odpowiedziała na komentarze rapera, pisząc na platformie X:
„Byłam jedną z kilku scenarzystek pracujących nad filmem, ale miałam niewielki wpływ na ostateczną wersję. Byłam dumna, widząc szczęśliwą queerową parę na ekranie. Takie rzeczy mają znaczenie, bo taka piękna miłość istnieje.”
Dodała też: „To nie jest fikcja. Fikcją są Zurg, podróże w nadświetlną, mordercze kosmiczne potwory i mówiący robot-kot.”