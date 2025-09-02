Snoop Dogg zaprzecza przeprosinom za rzekome „homofobiczne” komentarze

fot. P. Tarasewicz / CGM.PL

Legendarny raper Snoop Dogg znalazł się w ogniu krytyki po swoich wypowiedziach na temat reprezentacji LGBT w filmie Toy Story: Lightyear. Artysta skomentował scenę związku jednopłciowego, twierdząc, że nie wiedział, jak wytłumaczyć ją swojemu wnukowi.

W podcaście It’s Giving raper przyznał: „Dlaczego mój wnuk w środku filmu mówi: ‘Papa Snoop, jak ona może mieć dziecko z kobietą? Ona jest kobietą’. Nie przyszedłem tu dla tego gówna. Przyszedłem obejrzeć, kurwa, film.”

Fałszywe przeprosiny w sieci

Po fali krytyki w mediach społecznościowych pojawił się wpis na Instagramie, który miał być rzekomymi przeprosinami rapera. Napisano w nim: „Moje gejowskie przyjaciółki wiedzą, o co chodzi. Dzwonią do mnie z miłością. Moja wina, że nie miałem odpowiedzi dla sześciolatka. Nauczcie mnie, jak się uczyć. Nie jestem idealny.”

Jednak przedstawiciele Snoopa Dogga szybko zdementowali te informacje, wyjaśniając, że post był fałszywy.

„Nie mam odpowiedzi” – mówi Snoop Dogg Raper podkreślił, że jego problem polegał głównie na braku przygotowania na pytania dziecka: „To mnie zaskoczyło. Czy naprawdę musimy to pokazywać w tym wieku? Oni będą pytać. A ja nie mam odpowiedzi.” Dodał także: „Czuję się jakbym bał się chodzić do kina, bo wrzucacie mnie w sytuacje, na które nie jestem gotowy.”

Reakcja scenarzystki