Snoop Dogg podczas Złotych Głobów: „„Jestem teraz naćpany jak skur***syn”

Wypowiedź rapera ocenzurowana na Złotych Globach 2026

2026.01.13

fot. mat. pras.

Podczas Złotych Globów 2026, raper Snoop Dogg wywołał zamieszanie, gdy wręczał nagrodę dla najlepszego podcastu. Artysta, wchodząc na scenę przy dźwiękach swojego hitu „Drop It Like It’s Hot”, natychmiast postanowił rozluźnić atmosferę.

Słowa Snoop Dogga ocenzurowane

Snoop Dogg mówił do publiczności:

„Zatrzymajcie muzykę! Muszę was trochę rozluźnić. To są podwójne G, to są Golden Globes, a wy jesteście z D-O-double-G. Więc bawcie się dobrze, nie bądźcie sztywni. Poruszajcie się trochę.”

54-letni raper podkreślił, że kategoria podcastów jest dla niego bardzo ważna, dodając:

„Zanim były podcasty, to mnie słuchaliście, jeżdżąc samochodami.”

Największe zamieszanie wywołała jednak jego wypowiedź przy ogłaszaniu zwycięzcy, która została wyciszona podczas transmisji:

„Jestem teraz naćpany jak skur***syn. Trzymaliście mnie tu cholernie długo.”

Ten fragment został ocenzurowany w telewizji, wywołując spore reakcje w mediach społecznościowych.

