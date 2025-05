Snoop Dogg dissuje Suge Knighta w nowym numerze. Raper twierdzi, że Knight „sypanie” podczas odsiadki

Snoop Dogg powrócił z zaskakującym atakiem na swojego byłego szefa i współzałożyciela Death Row Records, Suge Knighta, w nowym numerze „Shut Yo Bitch Ass Up” z albumu Iz It A Crime?

Na tracku legendarny raper z Long Beach zarzuca Knightowi współpracę z władzami i jawne donosicielstwo zza krat:

„Wiem, czemu jesteś wściekły / Kupiłem wszystko, co miałeś / Teraz siedzisz na PC i sypiesz przez telefon.”

W dalszej części numeru Snoop rapuje jeszcze ostrzej:

„Mogę wybić ci smak z ust / Wpadnę na twojego zioma, sprawię, że zmienisz trasę / A jak trafi na główną linię, dowie się, co gramy / O ty pier*** szczylu, jestem bogatym skur****.”*

Wojna na słowa trwa od lat

Choć Snoop i Suge w przeszłości ściśle współpracowali przy budowie imperium Death Row Records, ich relacja od lat jest napięta. Punktem zapalnym był zakup katalogu i marki Death Row przez Snoopa w 2022 roku. Knight z więzienia publicznie oskarżył rapera o przejęcie firmy w sposób nielegalny, twierdząc, że transakcja była możliwa dzięki oszustwu upadłościowemu byłego partnera biznesowego Michaela „Harry-O” Harrisa.

Suge Knight: „Zniszczyłeś Death Row”

W ostatnich tygodniach Suge nie szczędził ostrych słów:

„Snoop, mówisz, że jestem zły, bo kupiłeś Death Row? Pokaż papiery. Pokaż, co naprawdę posiadasz” – powiedział w wywiadzie dla The Art of Dialogue.