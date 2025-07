Skolim i Kotolga z hitem wakacji 2025? Numer i klip do „Dawaj do tańca” już w sieci

fot. kadr z wideo

„Dawaj do tańca” to długo wyczekiwana kolaboracja Skolima, króla polskiego latino, i Kotolgi, artystki szturmującej polski internet w 2025 roku. Utwór łączy klasyczne, ale unowocześnione przez Skolima brzmienia latino z nowoczesną elektroniką w wykonaniu Crackhouse i Virtual Punx. Pełen wakacyjnego vibe’u, szampańskiej zabawy i chwytliwego refrenu numer z klimatycznym teledyskiem już do sprawdzenia na YouTube, razem z numerem w streamingach.

Skolim i Kotolga łączą siły w kawałku „Dawaj do tańca”