Skandal na koncercie Kazika w Zielonej Górze. Fani oburzeni: „Bełkot, fałsz, zero szacunku!” (Video)

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Koncert zespołu Kult w Zielonej Górze, który odbył się 30 listopada, miał być kolejnym udanym punktem „Pomarańczowej trasy”. Zamiast tego wydarzenie przerodziło się w prawdziwą aferę. Wielu uczestników mówi wprost: „To był dramat”, „Wyszedłem po kilku utworach”, „Chcę zwrotu pieniędzy”. W sieci pojawiła się fala krytyki, a winę internauci przypisują przede wszystkim Kazikowi Staszewskiemu.

Kazik na scenie „bełkotał” i nie trafiał w dźwięki? Widzowie wychodzili po dwóch piosenkach

Z relacji uczestników wynika, że już od pierwszych minut koncertu coś było nie tak. Kazik śpiewał niewyraźnie, mylił teksty, a momentami miał… bełkotać.

Jedna z osób obecnych na wydarzeniu relacjonowała:

„Kazik zapytał gitarzystę, czy zagrają piosenkę o dzieciach, której… wykonanie było grane chwilę wcześniej. Ludzie zaczęli wychodzić. Wieczór już nie będzie dobry”.

Według świadków fani masowo opuszczali koncert jeszcze przed połową setlisty.

Po występie – zamiast przeprosin – nagranie z „Wódką”. Fani wściekli

Po koncercie na profilu Kultu w mediach społecznościowych pojawiło się krótkie nagranie, na którym Kazik wykonuje utwór „Wódka”. Post zawierał podziękowania:

„Zielona Góro… dziękujemy, że przyszliście…”

To dodatkowo rozwścieczyło internautów. W komentarzach dominowały głosy oburzenia:

„Gdzie mogę zgłosić zwrot biletu? Towar niezgodny z opisem”

„Pierwszy raz w życiu wyszłam z koncertu”

„Byłem i wyszedłem. Tragedia”

„Kazik wyglądał jak wujek na weselu o 4 rano”

„Zero szacunku dla fanów”

„Kaziku, zawiodłeś na całej linii”

Niektórzy sugerują, że wokalista mógł być pod wpływem alkoholu. Nie ma jednak potwierdzenia z żadnej oficjalnej strony.

Nagrania z koncertu trafiły do sieci. „Nie dało się tego słuchać”

W internecie krążą już krótkie filmiki z występu. Internauci zwracają uwagę na:

fałszowanie,

niewyraźny śpiew,

problemy z pamięcią tekstu,

momenty, w których Kazik „tracił wątek”.

Według wielu osób był to jeden z najgorszych koncertów Kultu w ostatnich latach.]