CGM

Skandal na koncercie Kazika w Zielonej Górze. Fani oburzeni: „Bełkot, fałsz, zero szacunku!” (Video)

„Gdzie mogę zgłosić zwrot biletu? Towar niezgodny z opisem”

2025.12.01

opublikował:

Skandal na koncercie Kazika w Zielonej Górze. Fani oburzeni: „Bełkot, fałsz, zero szacunku!” (Video)

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Koncert zespołu Kult w Zielonej Górze, który odbył się 30 listopada, miał być kolejnym udanym punktem „Pomarańczowej trasy”. Zamiast tego wydarzenie przerodziło się w prawdziwą aferę. Wielu uczestników mówi wprost: „To był dramat”, „Wyszedłem po kilku utworach”, „Chcę zwrotu pieniędzy”. W sieci pojawiła się fala krytyki, a winę internauci przypisują przede wszystkim Kazikowi Staszewskiemu.

Kazik na scenie „bełkotał” i nie trafiał w dźwięki? Widzowie wychodzili po dwóch piosenkach

Z relacji uczestników wynika, że już od pierwszych minut koncertu coś było nie tak. Kazik śpiewał niewyraźnie, mylił teksty, a momentami miał… bełkotać.

Jedna z osób obecnych na wydarzeniu relacjonowała:

„Kazik zapytał gitarzystę, czy zagrają piosenkę o dzieciach, której… wykonanie było grane chwilę wcześniej. Ludzie zaczęli wychodzić. Wieczór już nie będzie dobry”.

Według świadków fani masowo opuszczali koncert jeszcze przed połową setlisty.

Po występie – zamiast przeprosin – nagranie z „Wódką”. Fani wściekli

Po koncercie na profilu Kultu w mediach społecznościowych pojawiło się krótkie nagranie, na którym Kazik wykonuje utwór „Wódka”. Post zawierał podziękowania:
„Zielona Góro… dziękujemy, że przyszliście…”

To dodatkowo rozwścieczyło internautów. W komentarzach dominowały głosy oburzenia:

  • „Gdzie mogę zgłosić zwrot biletu? Towar niezgodny z opisem”

  • „Pierwszy raz w życiu wyszłam z koncertu”

  • „Byłem i wyszedłem. Tragedia”

  • „Kazik wyglądał jak wujek na weselu o 4 rano”

  • „Zero szacunku dla fanów”

  • „Kaziku, zawiodłeś na całej linii”

Niektórzy sugerują, że wokalista mógł być pod wpływem alkoholu. Nie ma jednak potwierdzenia z żadnej oficjalnej strony.

Nagrania z koncertu trafiły do sieci. „Nie dało się tego słuchać”

W internecie krążą już krótkie filmiki z występu. Internauci zwracają uwagę na:

  • fałszowanie,
  • niewyraźny śpiew,
  • problemy z pamięcią tekstu,
  • momenty, w których Kazik „tracił wątek”.

Według wielu osób był to jeden z najgorszych koncertów Kultu w ostatnich latach.]

 

Zespół Kult milczy. Fani czekają na wyjaśnienia

Mimo ogromnej fali krytyki zespół nie wydał oficjalnego komunikatu. Nie odniesiono się ani do zarzutów, ani do licznych próśb o przeprosiny. Lokalne media próbują skontaktować się z managementem Kultu, jednak dotychczas — bez rezultatu.

Tagi


Popularne newsy

Niecodzienna akcja promocyjna nowego singla Ostrego
NEWS

Niecodzienna akcja promocyjna nowego singla Ostrego

Britney Spears wraca do sieci nagim wideo z domowego łóżka. „Wygląda, jakbym zrobiła sobie operację nosa”
NEWS

Britney Spears wraca do sieci nagim wideo z domowego łóżka. „Wygląda, jakbym zrobiła sobie operację nosa”

Policja komentuje zatrzymanie Jongmena – kiedy raper trafi do Polski?
NEWS

Policja komentuje zatrzymanie Jongmena – kiedy raper trafi do Polski?

„Czas mi pokazał, że bez sensu chciałem oddać wam serce” – Bonson z nowym klipem i premierą albumu „Brudnopis”
NEWS

„Czas mi pokazał, że bez sensu chciałem oddać wam serce” – Bonson z nowym klipem i premierą albumu „Brudnopis”

„OMNE TRINUM PERFECTUM” – wyjątkowy tryptyk Adriana Purgała i Pono
NEWS

„OMNE TRINUM PERFECTUM” – wyjątkowy tryptyk Adriana Purgała i Pono

Jeśli macie ochotę dotrzeć na koniec Internetu to… Popek nagrał numer z Mikrocypkiem
NEWS

Jeśli macie ochotę dotrzeć na koniec Internetu to… Popek nagrał numer z Mikrocypkiem

Oliwka Brazil nagrała rapową kolędę? „Zrobił mi kurację, wiertłem na klatce, zrobił operację na otwartym gardle”
NEWS

Oliwka Brazil nagrała rapową kolędę? „Zrobił mi kurację, wiertłem na klatce, zrobił operację na otwartym gardle”

Polecane

CGM
Klay Thompson nazwał łódź na cześć Megan Thee Stallion

Klay Thompson nazwał łódź na cześć Megan Thee Stallion

Wszystko skazuje na to, że związek gwiazdorskiej pary jest coraz poważniejszy

46 minut temu

CGM
Britney Spears dzieli się refleksją o cierpieniu i mrocznych chwilach

Britney Spears dzieli się refleksją o cierpieniu i mrocznych chwilach

Emocjonalny post gwiazdy

53 minuty temu

CGM
Paul Anka wspomina przyrodzenie Franka Sinatry. Czy legendy o legendzie są prawdziwe?

Paul Anka wspomina przyrodzenie Franka Sinatry. Czy legendy o legendzi ...

Paul Anka ujawnia zaskakujące fakty o Franku Sinatrze

58 minut temu

CGM
PAULA ROMA z premierą świątecznej piosenki „I tak do Was dojadę”

PAULA ROMA z premierą świątecznej piosenki „I tak do Was dojadę”

Nowy utwór już dostępny

1 godzinę temu

CGM
Kinga Głyk ogłasza „The Chapters Tour 2026”. Artystka wraca na polskie sceny

Kinga Głyk ogłasza „The Chapters Tour 2026”. Artystka wraca na polskie ...

Jedna z najciekawszych basistek młodego pokolenia

1 godzinę temu

CGM
Ed Sheeran prezentuje „Play (Super Deluxe Edition)” – nową odsłonę globalnego hitu z 14 bonusami

Ed Sheeran prezentuje „Play (Super Deluxe Edition)” – nową odsło ...

Pięć premierowych utworów

1 godzinę temu