Sia zamierza być „niepowstrzymana” podczas rozprawy o opiekę nad dzieckiem. Artystka planuje zeznawać osobiście

fot. mat. pras.

Sia ujawniła, jakie osoby planuje powołać na swojej nadchodzącej rozprawie dotyczącej alimentów i opieki nad dzieckiem, i sama wymieniła siebie jako główną świadkinię.

Według nowego dokumentu, Sia zamierza stanąć na wokandzie na około 2 godziny, aby odpowiadać na pytania dotyczące m.in. alimentów, opieki nad dzieckiem, ustaleń w sprawie kontaktów, kosztów prawnych i innych kwestii.

Kto będzie świadkiem?

Na liście Sii znalazł się jej były mąż, Daniel Bernad, którego prawnicy Sii mają zamiar przesłuchać w sprawach dotyczących opieki nad dzieckiem. Kolejnym świadkiem będzie księgowa Tracy Katz, która ma zeznawać w kwestiach finansowych, w tym związanych z alimentami.

Burzliwy rozwód i spór o opiekę

Jak wiadomo, Sia, reprezentowana przez prawniczkę ds. rozwodów i sporów majątkowych Laurę Wasser, oraz Daniel przechodzą przez bardzo skomplikowany rozwód i walkę o opiekę nad synem, Somersaultem.

Daniel twierdził, że problem Sii z narkotykami uniemożliwia jej efektywne wychowywanie dziecka. Sia odpowiedziała, że Daniel był badany w sprawie pornografii dziecięcej.

Sędzia wcześniej uznał, że większość zarzutów Daniela była stara i odrzucił jego wniosek o pełną opiekę nad synem. Nakazał również stronom udanie się na mediację w celu wypracowania porozumienia w sprawie opieki. Jeśli mediacja się nie powiedzie, sprawa zostanie rozstrzygnięta przed sędzią.

Rozprawa zaplanowana jest na 14 stycznia 2026 roku.