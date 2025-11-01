Sia i jej mąż zmuszeni do mediacji w sprawie opieki nad dzieckiem

Sąd nakazał Sii i jej byłemu mężowi Danielowi Bernadowi zdo udziału w sesji mediacyjnej, aby spróbować rozwiązać sporne kwestie opieki nad ich synem Somersault Wonder Bernad.

Sąd odrzucił wniosek Daniela o pełną opiekę nad dzieckiem, nakazując parze przynajmniej podjąć próbę polubownego porozumienia przed kolejną rozprawą.

Dwie opcje mediacji

Byli małżonkowie mają dwie możliwości:

Uczestniczyć w mediacji za pośrednictwem wideokonferencji z mediatorem. Skorzystać z programu online sądu w Los Angeles, który pomaga rodzicom stworzyć plan wychowawczy.

Jeżeli druga opcja nie przyniesie porozumienia, para będzie musiała spotkać się online z mediatorem, aby omówić kwestie opieki i wizytacji dziecka.

Historia rozwodu Sii

Sia złożyła pozew rozwodowy w marcu po około dwóch latach małżeństwa. Rozwód był bardzo bużliwy – Sia obecnie ma główną opiekę nad dzieckiem, podczas gdy Daniel ma ograniczone prawa do wizyt.

Daniel próbował odzyskać pełną opiekę, oskarżając Sia o bycie zagrożeniem dla dziecka i o problemy z używkami. Prawniczka artystki, Laura Wasser, zaznaczyła, że Sia jest trzeźwa od sześciu miesięcy i nie ma problemów z testami narkotykowymi.

Kontrowersje wokół Daniela Bernada

Sia twierdzi, że to Daniel był niechętny do poddania się testom na narkotyki. Przypomniała również, że obecnie ma ograniczoną opiekę nad synem, ponieważ Daniel był ostatnio przedmiotem śledztwa LAPD i DCFS w sprawie rzekomej pornografii dziecięcej – które zostało zamknięte po jego stanowczej odmowie zarzutów i sugestii, że dowody zostały sfabrykowane.