Sheryl Crow o włamaniu z bronią po sprzedaży Tesli: „Naprawdę się bałam”

Sheryl Crow, znana amerykańska wokalistka i autorka tekstów, wyznała w wywiadzie dla Variety, że po publicznym sprzeciwie wobec Elona Muska i sprzedaży swojego auta marki Tesla, musiała zmierzyć się z uzbrojonym intruzem na własnej posesji.

„Poczułam prawdziwy strach” – relacja z niebezpiecznego zajścia

Do incydentu doszło niedługo po tym, jak Sheryl Crow opublikowała wideo, na którym żegna się ze swoim elektrycznym samochodem. Akcja miała być sprzeciwem wobec działań CEO Tesli i jego politycznych powiązań. Niedługo później, jak sama przyznaje, „mężczyzna wtargnął na moją posesję ibył uzbrojony. Wtedy naprawdę się przestraszyłam”.

Kontrowersje wokół Muska i polityczne zaangażowanie

Crow już wcześniej wyrażała swoje poglądy społeczno-polityczne, między innymi w utworze „Love Is A Good Thing” z 1996 roku, gdzie krytykowała Walmart za sprzedaż broni. Jej najnowsza akcja była protestem przeciwko Elonowi Muskowi, który został mianowany szefem nowo powołanego Departamentu Efektywności Rządu (DOGE) przez administrację Donalda Trumpa. Wokalistka zapowiedziała, że dochód ze sprzedaży Tesli przekaże na wsparcie NPR, które Musk publicznie krytykował i próbował zdyskredytować.

„Nie żałuję” – Sheryl Crow o swojej decyzji

Mimo niebezpieczeństwa, Crow podkreśla, że nie żałuje swojej decyzji: „Czuję, że walczę o przyszłość moich dzieci. Tak zostałam wychowana. Jeśli widzę niesprawiedliwość – reaguję. Taki był mój ojciec, Atticus Finch mojego życia.”

Sheryl Crow aktywna na scenie muzycznej

Artystka nie zwalnia tempa – niedawno wystąpiła u boku Ringo Starra i Jacka White’a podczas koncertu online w Nashville. Wspólnie wykonali m.in. „Yellow Submarine” i „With A Little Help From My Friends”. Ponadto, Sheryl Crow została ogłoszona jedną z gwiazd festiwalu Boston Calling 2025, gdzie wystąpią również Fall Out Boy, Luke Combs i Dave Matthews Band. Impreza odbędzie się w dniach 23–25 maja.