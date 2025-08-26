Szukaj
Serj Tankian zapowiada nowy album „Covers, Collaborations & Collages”

Deadmau5, Bic Runga i Lucas Vidal wśród gości specjalnych

2025.08.26

foto: Karol Makurat / tarakum.pl

Frontman System Of A Down, Serj Tankian, ogłosił premierę swojego najnowszego albumu – „Covers, Collaborations & Collages”, który ukaże się 24 października 2025 roku.

Płyta składa się z archiwalnych nagrań, niepublikowanych wcześniej coverów oraz unikatowych kolaboracji. Jak tłumaczy artysta:

„Chciałem wydać album z kolaboracjami, których wcześniej nie opublikowałem, a także z coverami, których nigdy nie nagrałem. Reszta – kolaże – to elementy, które uzupełniają tę układankę, tworząc spójną całość”.

Goście i repertuar

Na krążku usłyszymy m.in. Deadmau5, Bic Rungę i Lucasa Vidala. Tankian sięgnął też po repertuar innych twórców – nagrał m.in. własne wersje „I’m Counting on You” Chrisa de Burgha oraz utworu „When Death Arrives” legendarnego armeńskiego pieśniarza Rubena Hakhverdyana.

Przed premierą albumu wokalista będzie publikował co tydzień nowy singiel wraz z wideo, w którym opowie historię danego nagrania. Pierwszym jest „Electric Dreams”, które już trafiło do sieci.

 

Tracklista „Covers, Collaborations & Collages”

Electric Dreams

A Seed (feat. Deadmau5)

I’m Counting on You (Chris de Burgh cover)

I’m in Heaven

Things Unspoken (feat. Bic Runga)

I Found You

Kneeling Away From the Sun

Apocalyptical Dance (feat. Lucas Vidal)

Sonic Expulsions

When Death Arrives (Ruben Hakhverdyan cover)

 

System Of A Down i temat „życia po życiu”

Nowa solowa płyta pojawia się w cieniu wypowiedzi Tankiana o jego niechęci do tras koncertowych. W wydanych w 2024 r. wspomnieniach „Down With the System: A Memoir (Of Sorts)” ujawnił, że w 2017 roku powiedział swoim kolegom z zespołu, by kontynuowali działalność bez niego.

Niedawno gitarzysta Daron Malakian przyznał, że faktycznie rozważano sprawdzenie potencjalnych zastępców, ale ostatecznie zespół doszedł do wniosku, że System Of A Down istnieje tylko w pełnym składzie:

„Dla mnie SOAD to nasza czwórka. Jeśli brakuje choć jednego, to nie jest już System Of A Down”.

 

