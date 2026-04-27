Tede i Peja nagrają „diss na raka”? Jest deklaracja po historycznym pojednaniu

Przełom po 17 latach konfliktu

2026.04.27

Tede foto @piotr_tarasewicz

Po głośnym pojednaniu na streamie Łatwoganga relacja między Tede a Peja wciąż budzi ogromne emocje. Artyści po raz pierwszy od 17 lat odbyli rozmowę, kończąc jeden z najdłuższych konfliktów w historii polskiego rapu.

Do symbolicznego gestu doszło podczas charytatywnej transmisji, w trakcie której zebrano ponad 165 milionów złotych dla dzieci walczących z nowotworami.

„Czuję ulgę” – Tede po rozmowie z Peją

Kilka godzin po historycznym wydarzeniu Tede pojawił się w programie „Absolutne Zero” w Kanale Zero, gdzie odniósł się do całej sytuacji. Raper przyznał, że odczuwa ulgę, choć jednocześnie podkreślił, że pojednanie nie oznacza nagłej zmiany relacji.

Zaznaczył również, że z jego strony pada jasna deklaracja zakończenia publicznych uszczypliwości i „szpilek”, które przez lata podsycały konflikt.

Pojednanie dla fanów i środowiska hip-hopowego

Tede zwrócił uwagę, że zakończenie beefu ma znaczenie nie tylko dla samych artystów, ale również dla ich fanów. Przez lata konflikt dzielił słuchaczy i był częstym tematem dyskusji w środowisku.

Zdaniem rapera to dobry moment, aby zamknąć ten rozdział i skupić się na bardziej pozytywnych aspektach kultury hip-hopowej.

Wspólny „diss na raka”? Jest jedna możliwość

Największe zaskoczenie przyniosła jednak deklaracja dotycząca potencjalnej współpracy. Tede przyznał, że choć wcześniej nie widział szans na wspólny numer z Peją, pojawił się jeden wyjątek.

Chodzi o projekt związany z akcją zapoczątkowaną przez Bedoes 2115, czyli płytę z utworami skierowanymi przeciwko chorobie nowotworowej.

Raper jasno zadeklarował, że jeśli pojawi się inicjatywa nagrania wspólnego kawałka „diss na raka” z Peją, zgodzi się na to bez żadnych warunków.

Charytatywny impuls zmienia polski rap

Historia pokazuje, jak ogromny wpływ ma akcja Łatwoganga nie tylko na skalę pomocy finansowej, ale również na relacje w świecie muzyki.

Pojednanie Tede i Peji oraz potencjalna współpraca przy projekcie charytatywnym to wydarzenia, które mogą na stałe zapisać się w historii polskiego hip-hopu.

 

 

Popularne newsy

latwogang yt
NEWS

Łatwogang bije rekord Guinnessa. Nikt do tej pory, nie zebrał takiej kwoty podczas streamu

Tede Peja @piotr_tarasewicz
NEWS

Tede i Peja zawarli pakt o nieagresji na streamie Łatwoganga!!! Stream przedłużony o cztery godziny

Julia Wieniawa WOSp
NEWS

Julia Wieniawa tłumaczy na streamie o Łatwoganga dlaczego jej „nocowanka” się nie odbyła

Nosowska bold 2026
NEWS

Agata Kulesza goli głowę Katarzynie Nosowskiej, a Roksana Węgiel swojemu mężowi. Włosy poświęcają też Maffashion, Edyta Pazura i inni

Popek Gromda Insta
NEWS

Brutalna wojna w klatce na PRIME MMA 16. Popek kontra Jacek Murański zakończone krwawym finałem

_FAGATA_OWIECZKA_PLAYKISPOTIFY_2
NEWS

Fagata i Oliwka Brazil pogodzone na streamie Łatwoganga. Nie było jednak łatwo…

Mata
NEWS

Mata namówił Szczęsnego do gry w swojej drużynie. Łatwogang przekroczył 160 milionów złotych

CGM
Coldplay 2022 @piotr_tarasewicz @cgm.pl-35

Wokalista Coldplay zaśpiewał na streamie Łatwoganga. „Siurubujem ...

Międzynarodowy moment na polskim streamie

1 godzinę temu

CGM
Tede Peja @piotr_tarasewicz

Tede i Peja zawarli pakt o nieagresji na streamie Łatwoganga!!! Stream ...

Piękna akcja, pełna pięknych gestów

18 godzin temu

CGM
Mata

Mata namówił Szczęsnego do gry w swojej drużynie. Łatwogang przekroczy ...

Rekordowa zbiórka rośnie w zawrotnym tempie

19 godzin temu

CGM
_FAGATA_OWIECZKA_PLAYKISPOTIFY_2

Fagata i Oliwka Brazil pogodzone na streamie Łatwoganga. Nie było jedn ...

„Nie jesteś bliska mojemu sercu”

1 dzień temu

CGM
latwogang yt

Łatwogang bije rekord Guinnessa. Nikt do tej pory, nie zebrał takiej k ...

Rekord świata pobity na żywo

1 dzień temu

CGM
Julia Wieniawa 2025 official

Julia Wieniawa i Adam Zdrójkowski pocałowali się na streamie Łatwogang ...

Wspomnienia z „Rodzinki.pl” i pierwszy ekranowy pocałunek

1 dzień temu