Tede i Peja nagrają „diss na raka”? Jest deklaracja po historycznym pojednaniu

Po głośnym pojednaniu na streamie Łatwoganga relacja między Tede a Peja wciąż budzi ogromne emocje. Artyści po raz pierwszy od 17 lat odbyli rozmowę, kończąc jeden z najdłuższych konfliktów w historii polskiego rapu.

Do symbolicznego gestu doszło podczas charytatywnej transmisji, w trakcie której zebrano ponad 165 milionów złotych dla dzieci walczących z nowotworami.

„Czuję ulgę” – Tede po rozmowie z Peją

Kilka godzin po historycznym wydarzeniu Tede pojawił się w programie „Absolutne Zero” w Kanale Zero, gdzie odniósł się do całej sytuacji. Raper przyznał, że odczuwa ulgę, choć jednocześnie podkreślił, że pojednanie nie oznacza nagłej zmiany relacji.

Zaznaczył również, że z jego strony pada jasna deklaracja zakończenia publicznych uszczypliwości i „szpilek”, które przez lata podsycały konflikt.

Pojednanie dla fanów i środowiska hip-hopowego

Tede zwrócił uwagę, że zakończenie beefu ma znaczenie nie tylko dla samych artystów, ale również dla ich fanów. Przez lata konflikt dzielił słuchaczy i był częstym tematem dyskusji w środowisku.

Zdaniem rapera to dobry moment, aby zamknąć ten rozdział i skupić się na bardziej pozytywnych aspektach kultury hip-hopowej.

Wspólny „diss na raka”? Jest jedna możliwość

Największe zaskoczenie przyniosła jednak deklaracja dotycząca potencjalnej współpracy. Tede przyznał, że choć wcześniej nie widział szans na wspólny numer z Peją, pojawił się jeden wyjątek.

Chodzi o projekt związany z akcją zapoczątkowaną przez Bedoes 2115, czyli płytę z utworami skierowanymi przeciwko chorobie nowotworowej.

Raper jasno zadeklarował, że jeśli pojawi się inicjatywa nagrania wspólnego kawałka „diss na raka” z Peją, zgodzi się na to bez żadnych warunków.

Charytatywny impuls zmienia polski rap

Historia pokazuje, jak ogromny wpływ ma akcja Łatwoganga nie tylko na skalę pomocy finansowej, ale również na relacje w świecie muzyki.

Pojednanie Tede i Peji oraz potencjalna współpraca przy projekcie charytatywnym to wydarzenia, które mogą na stałe zapisać się w historii polskiego hip-hopu.