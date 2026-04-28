CGM

Bajorson znakomicie rozegrał sprawę z „Bailando”. Przeciętnego rapera zastąpił jedynm z najpopularniejszych w Polsce

W wyniku konfliktu między Bajorsonem i Dawidem Obserwatorem utwór zostal tymczasowo usunięty z sieci

2026.04.28

opublikował:

Bajorson FB 2026

Na polskiej scenie muzycznej zrobiło się gorąco wokół hitu „Bailando”. Jak wynika z najnowszych informacji, Sentino pojawił się w nowej wersji utworu Bajorson, zastępując Dawid Obserwator. To efekt narastającego konfliktu między artystami.

Konflikt wokół hitu „Bailando”

Piosenka „Bailando” była jednym z największych sukcesów Bajorsona i Dawida Obserwatora, osiągając milionowe wyświetlenia i dużą popularność w sieci. Jednak za kulisami pojawiły się poważne nieporozumienia finansowe.

Według relacji Bajorsona, współpraca opierała się na ustnych ustaleniach, co doprowadziło do sporu o podział zysków. Raper oskarżył Dawida Obserwatora o żądania dodatkowych pieniędzy i zapowiedział usunięcie jego zwrotki z utworu.

Usunięcie utworu i nowa wersja

W wyniku konfliktu „Bailando” zostało tymczasowo usunięte z platform streamingowych. Bajorson zapowiedział jednak, że numer wróci w zmienionej wersji – z nowym gościem.

Jak się okazało, wybór padł na Sentino, co wzbudziło spore zainteresowanie fanów. To zaskakująca decyzja, zwłaszcza że w przeszłości relacje między artystami bywały napięte.

Kulisy decyzji i reakcje fanów

Zmiana w składzie utworu to nie tylko ruch artystyczny, ale także element większego konfliktu w środowisku muzycznym. Brak formalnej umowy między twórcami pokazał, jak łatwo o problemy przy dużych sukcesach komercyjnych.

Fani są podzieleni – część wspiera decyzję Bajorsona, inni uważają, że oryginalna wersja z Dawidem Obserwatorem miała niepowtarzalny klimat.

„Bailando” – hit, który wywołał burzę

„Bailando” to przykład utworu, który odniósł ogromny sukces, ale jednocześnie doprowadził do poważnych sporów między artystami. Numer miał dziesiątki milionów wyświetleń i przyniósł znaczące zyski, co tylko zaostrzyło konflikt.

Nowa wersja z Sentino może otworzyć kolejny rozdział w historii tego hitu i jeszcze bardziej podgrzać emocje wokół całej sprawy.

Tagi


Polecane

CGM
CGM
CGM
CGM
CGM
CGM
