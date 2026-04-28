Harry Styles zaręczony ze znaną aktorką

Głośne zaręczyny w świecie show-biznesu

2026.04.28

Światowe media obiegła informacja, że Harry Styles oraz Zoë Kravitz są zaręczeni. Para potwierdziła ważny krok w swojej relacji po kilku miesiącach związku, który od początku budził ogromne zainteresowanie fanów i paparazzi.

Zaręczyny po kilku miesiącach związku

Według doniesień zagranicznych mediów, Harry Styles miał oświadczyć się aktorce, a Zoë Kravitz przyjęła oświadczyny. Informacja została przekazana w wąskim gronie znajomych, jednak szybko przedostała się do mediów.

Para zaczęła być widywana razem od sierpnia, kiedy po raz pierwszy zauważono ich w Rzymie. Od tego czasu regularnie pojawiali się wspólnie w takich miejscach jak Włochy czy Nowy Jork.

Pierścionek, który przyciągnął uwagę fanów

Ostatnie zdjęcia Zoë Kravitz wywołały falę spekulacji, gdy aktorka została zauważona z dużym diamentowym pierścionkiem na palcu. Teraz wszystko wskazuje na to, że była to właśnie obrączka zaręczynowa.

Biżuteria szybko stała się tematem numer jeden w mediach społecznościowych, a fani nie kryją zachwytu nad wyborem pary.

Nowy etap w życiu Harry’ego Stylesa

Dla Harry’ego Stylesa to pierwsze zaręczyny. Artysta, znany z zespołu One Direction oraz solowej kariery muzycznej, do tej pory unikał publicznego deklarowania tak poważnych kroków w życiu prywatnym.

Jego związek z Zoë Kravitz szybko stał się jednym z najczęściej komentowanych romansów w świecie celebrytów.

Burzliwa przeszłość Zoë Kravitz

Zoë Kravitz była wcześniej zaręczona dwukrotnie – m.in. z aktorem Channingiem Tatumem oraz byłym mężem Karlem Glusmanem. Oba związki zakończyły się przed ślubem.

Obecne zaręczyny z Harrym Stylesem są więc dla niej kolejnym ważnym rozdziałem w życiu prywatnym.

