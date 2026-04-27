CGM

Bedoes i Łatwogang wydali oświadczenie: ” Nie przyjmujemy żadnych orderów, prosimy o przyznawanie ich pielęgniarzom, pielęgniarkom, lekarkom i lekarzom, którzy muszą walczyć codziennie”

Oficjalne stanowisko po historycznej zbiórce

2026.04.27

opublikował:

Latwo Bedoes YT

Po zakończeniu rekordowego streama charytatywnego organizatorzy Łatwogang i Bedoes opublikowali ważne oświadczenie skierowane do widzów i darczyńców. Po ogromnym sukcesie akcji, podczas której zebrano 251 milionów złotych na pomoc dzieciom chorym na nowotwory, twórcy postanowili jasno określić swoje stanowisko.

Już na początku podkreślili, że nie przyjmują gratulacji, zaznaczając, że sukces należy do wszystkich zaangażowanych.

„To wspólne dzieło” – podziękowania dla widzów

W komunikacie organizatorzy wyrazili ogromną wdzięczność wobec społeczności, która przyczyniła się do sukcesu zbiórki. Zwrócili uwagę, że to widzowie i darczyńcy są prawdziwymi autorami tego osiągnięcia.

Podkreślono również, jak wielkie znaczenie miało poruszenie całego kraju i mobilizacja ludzi wokół jednego, wspólnego celu – pomocy dzieciom.

Wstrzymanie współprac komercyjnych

Jednym z najważniejszych punktów oświadczenia była decyzja dotycząca współprac reklamowych. Łatwogang zapowiedział, że wszystkie wcześniej zaplanowane współprace zostają przesunięte na późniejszy czas.

Co więcej, organizatorzy jasno zadeklarowali, że nie będą przyjmować nowych ofert wynikających ze wzrostu popularności po streamie. Wyjątek stanowią jedynie firmy, które już wcześniej wsparły zbiórkę finansowo.

Jasna deklaracja: brak korzyści prywatnych

Twórcy akcji podkreślili również, że nie zamierzają w żaden sposób wykorzystywać sukcesu streama do własnych celów.

W mocnym przekazie zaznaczyli, że wydarzenie miało i zawsze będzie miało charakter wyłącznie charytatywny, a osiągnięty rozgłos nie stanie się narzędziem do budowania prywatnych zysków.

Transparentność i zaufanie po rekordowej akcji

Oświadczenie Łatwoganga ma na celu utrzymanie pełnej transparentności oraz zaufania społeczności, która wsparła akcję. Jasne stanowisko dotyczące pieniędzy i współprac pokazuje, że organizatorzy chcą zachować wiarygodność po jednym z największych wydarzeń charytatywnych w polskim internecie.

Tagi


Polecane

