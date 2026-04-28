The Rolling Stones zapowiadają nowy album „Foreign Tongues” – tajemnicza kampania na billboardach

Legenda rocka The Rolling Stones ponownie wzbudziła ogromne emocje wśród fanów na całym świecie. Wszystko za sprawą tajemniczej kampanii billboardowej, która sugeruje nadchodzący album zatytułowany „Foreign Tongues”.

Tajemnicze billboardy na całym świecie

W różnych częściach globu – m.in. w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji i Australii – zaczęły pojawiać się billboardy z charakterystycznym logo zespołu. Na wszystkich widnieje ta sama, wielojęzyczna fraza, co natychmiast wzbudziło spekulacje fanów.

Według doniesień medialnych, kampania ma bezpośrednio zapowiadać nowy album zespołu.

„Foreign Tongues” – nowy rozdział w karierze Stonesów

Nadchodząca płyta „Foreign Tongues” ma ukazać się w lipcu i będzie pierwszym pełnowymiarowym albumem zespołu od czasu nagrodzonego Grammy „Hackney Diamonds”.

Zespół od lat nie zwalnia tempa i mimo upływu dekad nadal aktywnie tworzy nową muzykę, pozostając jedną z najważniejszych ikon rocka.

Nowe single i ukryte tropy

Fani zwrócili uwagę na wcześniejsze działania zespołu, które mogły zapowiadać nowy materiał. Jednym z nich był utwór „Rough & Twisted”, wydany pod pseudonimem „The Cockroaches”.

W tekście pojawia się odniesienie do „foreign tongues”, co dziś uznawane jest za bezpośrednią zapowiedź tytułu nowego albumu.

Strategia tajemnic i ukrytych komunikatów

The Rolling Stones od lat słynie z nietypowych kampanii promocyjnych. Tym razem również zastosowano elementy zagadki – od billboardów, przez QR kody, aż po tajemnicze konta w mediach społecznościowych.

Takie działania skutecznie podgrzewają atmosferę wokół premiery i angażują fanów w rozszyfrowywanie kolejnych wskazówek.

Współpraca z Andrew Wattem

Nowy album powstaje we współpracy z producentem Andrew Watt, który wcześniej pracował już z zespołem przy „Hackney Diamonds”.

Według doniesień, materiał na kolejną płytę jest już w dużej mierze gotowy, a zespół ma w planach kolejne wydawnictwa.

Trasa koncertowa pod znakiem zapytania

Mimo powrotu do studia, The Rolling Stones raczej nie planują w najbliższym czasie dużej trasy koncertowej w Europie. Problemy zdrowotne i logistyczne sprawiły, że część planów została odłożona.

Ostatnie duże koncerty zespołu odbyły się w 2024 roku w Ameryce Północnej, gdzie trasa „Hackney Diamonds Tour” okazała się jednym z najbardziej dochodowych wydarzeń muzycznych roku.