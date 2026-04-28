CGM

The Rolling Stones zapowiadają nowy album „Foreign Tongues” – tajemnicza kampania na billboardach

Strategia tajemnic i ukrytych komunikatów

2026.04.28

opublikował:

Mick Jagger Rolling Stones Warszawa

Foto: @piotr_tarasewicz @cgm.pl

Legenda rocka The Rolling Stones ponownie wzbudziła ogromne emocje wśród fanów na całym świecie. Wszystko za sprawą tajemniczej kampanii billboardowej, która sugeruje nadchodzący album zatytułowany „Foreign Tongues”.

Tajemnicze billboardy na całym świecie

W różnych częściach globu – m.in. w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji i Australii – zaczęły pojawiać się billboardy z charakterystycznym logo zespołu. Na wszystkich widnieje ta sama, wielojęzyczna fraza, co natychmiast wzbudziło spekulacje fanów.

Według doniesień medialnych, kampania ma bezpośrednio zapowiadać nowy album zespołu.

„Foreign Tongues” – nowy rozdział w karierze Stonesów

Nadchodząca płyta „Foreign Tongues” ma ukazać się w lipcu i będzie pierwszym pełnowymiarowym albumem zespołu od czasu nagrodzonego Grammy „Hackney Diamonds”.

Zespół od lat nie zwalnia tempa i mimo upływu dekad nadal aktywnie tworzy nową muzykę, pozostając jedną z najważniejszych ikon rocka.

Nowe single i ukryte tropy

Fani zwrócili uwagę na wcześniejsze działania zespołu, które mogły zapowiadać nowy materiał. Jednym z nich był utwór „Rough & Twisted”, wydany pod pseudonimem „The Cockroaches”.

W tekście pojawia się odniesienie do „foreign tongues”, co dziś uznawane jest za bezpośrednią zapowiedź tytułu nowego albumu.

The Rolling Stones od lat słynie z nietypowych kampanii promocyjnych. Tym razem również zastosowano elementy zagadki – od billboardów, przez QR kody, aż po tajemnicze konta w mediach społecznościowych.

Takie działania skutecznie podgrzewają atmosferę wokół premiery i angażują fanów w rozszyfrowywanie kolejnych wskazówek.

Współpraca z Andrew Wattem

Nowy album powstaje we współpracy z producentem Andrew Watt, który wcześniej pracował już z zespołem przy „Hackney Diamonds”.

Według doniesień, materiał na kolejną płytę jest już w dużej mierze gotowy, a zespół ma w planach kolejne wydawnictwa.

Trasa koncertowa pod znakiem zapytania

Mimo powrotu do studia, The Rolling Stones raczej nie planują w najbliższym czasie dużej trasy koncertowej w Europie. Problemy zdrowotne i logistyczne sprawiły, że część planów została odłożona.

Ostatnie duże koncerty zespołu odbyły się w 2024 roku w Ameryce Północnej, gdzie trasa „Hackney Diamonds Tour” okazała się jednym z najbardziej dochodowych wydarzeń muzycznych roku.

Tagi


Popularne newsy

Tede foto @piotr_tarasewicz
NEWS

Tede i Peja nagrają „diss na raka”? Jest deklaracja po historycznym pojednaniu

Latwo Bedoes YT
NEWS

Bedoes i Łatwogang wydali oświadczenie: ” Nie przyjmujemy żadnych orderów, prosimy o przyznawanie ich pielęgniarzom, pielęgniarkom, lekarkom i lekarzom, którzy muszą walczyć codziennie”

Dua Lipa pierogi
NEWS

Dua Lipa wpadła do Warszawy na weekend. Na Instagramie pokazała się z pierogami

Bajorson FB 2026
NEWS

Bajorson znakomicie rozegrał sprawę z „Bailando”. Przeciętnego rapera zastąpił jedynm z najpopularniejszych w Polsce

latwoganga bedoes
NEWS

Rekordowa zbiórka Łatwoganga i Bedoesa przekroczyła 282 miliony złotych. Tym samym przebiła wynik WOŚP

Coldplay 2022 @piotr_tarasewicz @cgm.pl-35
NEWS

Wokalista Coldplay zaśpiewał na streamie Łatwoganga. „Siurubujemy” obiegło internet

Michael Jackson press.
NEWS

„Michael” bije rekordy. Największe otwarcie w historii filmowych biografii muzycznych

Polecane

CGM
latwoganga bedoes

Rekordowa zbiórka Łatwoganga i Bedoesa przekroczyła 282 miliony złotyc ...

Nowa era zbiórek charytatywnych

8 godzin temu

CGM
Michael Jackson press.

„Michael” bije rekordy. Największe otwarcie w historii fil ...

Sukces mimo kontrowersji

8 godzin temu

CGM
Taylor Swift 2025 IG 3

Taylor Swift chroni swoją tożsamość. Trwa walka z AI i deepfake’ami

Gwiazda podjęła kolejny krok w walce z nieautoryzowanym wykorzystaniem jej wizerunku

8 godzin temu

CGM
Bruce Springsteen

Bruce Springsteen zabiera głos po zamachu na Donalda Trumpa: „Ni ...

Napięte relacje Springsteena i Trumpa

8 godzin temu

CGM
Harry Styles 2026 ig

Harry Styles zaręczony ze znaną aktorką

Głośne zaręczyny w świecie show-biznesu

8 godzin temu

CGM
RunDMC

Przełom w sprawie zabójstwa Jam Master Jaya. Jeden z oskarżonych przyz ...

Po 24 latach od jednej z największych tragedii w historii hip-hopu pojawił się przełom w dochodzeniu

8 godzin temu