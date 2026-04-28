„Michael" bije rekordy. Największe otwarcie w historii filmowych biografii muzycznych

Sukces mimo kontrowersji

2026.04.28

Michael Jackson press.

Nowy film o życiu króla popu Michael Jackson zaliczył historyczny sukces w box office. Produkcja zatytułowana „Michael” osiągnęła największe otwarcie w historii biografii muzycznych, wyprzedzając dotychczasowych liderów gatunku.

Rekordowe wyniki w kinach

Film już w pierwszym tygodniu zarobił globalnie około 217 mln dolarów, z czego niemal 97 mln dolarów pochodziło z rynku amerykańskiego.

Tym samym produkcja pobiła wcześniejszego rekordzistę – „Straight Outta Compton”, a także wyprzedziła „Bohemian Rhapsody”, które do tej pory uchodziły za jedne z największych sukcesów biograficznych w historii kina.

Jaafar Jackson w roli legendarnego wujka

W rolę Michaela Jacksona wcielił się jego siostrzeniec, Jaafar Jackson. Jego występ spotkał się z dużym zainteresowaniem widzów i mediów, które podkreślają fizyczne i wokalne podobieństwo do legendy popu.

Film skupia się na drodze Jacksona do globalnej sławy i jego najbardziej ikonicznym okresie artystycznym.

Kontrowersje wokół produkcji

Mimo sukcesu finansowego, film „Michael” wzbudza liczne kontrowersje. Część krytyki dotyczy sposobu przedstawienia trudniejszych wątków z życia artysty, w tym oskarżeń, które przez lata były przedmiotem postępowań sądowych i medialnych dyskusji.

Według doniesień, końcowa wersja filmu została zmieniona po ingerencji producentów i spadkobierców artysty, którzy zdecydowali się usunąć część najbardziej kontrowersyjnych scen.

Oskarżenia i wieloletnie spory

W przeszłości Michael Jackson był wielokrotnie oskarżany o nadużycia, jednak w jednym z najgłośniejszych procesów w 2005 roku został uniewinniony.

Sprawa od lat budzi emocje i pozostaje jednym z najbardziej dyskutowanych tematów w historii show-biznesu.

Reakcje i podziały opinii

Twórcy filmu podkreślają, że ich celem było przedstawienie muzycznego dorobku artysty i jego wpływu na popkulturę. Krytycy z kolei zarzucają produkcji wybiórcze podejście do biografii i pomijanie trudnych aspektów jego życia.

Jednocześnie osoby związane z wcześniejszymi oskarżeniami wobec Jacksona ponownie zabrały głos w przestrzeni publicznej, podkreślając znaczenie wsparcia dla osób, które zgłaszają przemoc.

Sukces mimo kontrowersji

Pomimo sporów wokół narracji, „Michael” stał się jednym z największych kinowych hitów roku 2026. Wyniki finansowe pokazują, że zainteresowanie postacią Michaela Jacksona nadal pozostaje ogromne na całym świecie.

 

 

Popularne newsy

Tede foto @piotr_tarasewicz
NEWS

Tede i Peja nagrają „diss na raka”? Jest deklaracja po historycznym pojednaniu

Latwo Bedoes YT
NEWS

Bedoes i Łatwogang wydali oświadczenie: ” Nie przyjmujemy żadnych orderów, prosimy o przyznawanie ich pielęgniarzom, pielęgniarkom, lekarkom i lekarzom, którzy muszą walczyć codziennie”

Dua Lipa pierogi
NEWS

Dua Lipa wpadła do Warszawy na weekend. Na Instagramie pokazała się z pierogami

Bajorson FB 2026
NEWS

Bajorson znakomicie rozegrał sprawę z „Bailando”. Przeciętnego rapera zastąpił jedynm z najpopularniejszych w Polsce

latwoganga bedoes
NEWS

Rekordowa zbiórka Łatwoganga i Bedoesa przekroczyła 282 miliony złotych. Tym samym przebiła wynik WOŚP

Coldplay 2022 @piotr_tarasewicz @cgm.pl-35
NEWS

Wokalista Coldplay zaśpiewał na streamie Łatwoganga. „Siurubujemy” obiegło internet

Latwo Bedoes YT
NEWS

Bedoes dotrzymał słowa i zrobił tatuaż na twarzy: „Zabrałeś mi tatę, dziadka i chciałeś zabrać mamę”

Polecane

CGM
latwoganga bedoes

Rekordowa zbiórka Łatwoganga i Bedoesa przekroczyła 282 miliony złotyc ...

Nowa era zbiórek charytatywnych

8 godzin temu

CGM
Taylor Swift 2025 IG 3

Taylor Swift chroni swoją tożsamość. Trwa walka z AI i deepfake’ami

Gwiazda podjęła kolejny krok w walce z nieautoryzowanym wykorzystaniem jej wizerunku

8 godzin temu

CGM
Bruce Springsteen

Bruce Springsteen zabiera głos po zamachu na Donalda Trumpa: „Ni ...

Napięte relacje Springsteena i Trumpa

8 godzin temu

CGM
Mick Jagger Rolling Stones Warszawa

The Rolling Stones zapowiadają nowy album „Foreign Tongues&#8221 ...

Strategia tajemnic i ukrytych komunikatów

8 godzin temu

CGM
Harry Styles 2026 ig

Harry Styles zaręczony ze znaną aktorką

Głośne zaręczyny w świecie show-biznesu

8 godzin temu

CGM
RunDMC

Przełom w sprawie zabójstwa Jam Master Jaya. Jeden z oskarżonych przyz ...

Po 24 latach od jednej z największych tragedii w historii hip-hopu pojawił się przełom w dochodzeniu

8 godzin temu