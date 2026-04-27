Dua Lipa wpadła do Warszawy na weekend. Na Instagramie pokazała się z pierogami

Mimo zawodowego charakteru wizyty, gwiazda znalazła czas na krótkie spacery po mieście

2026.04.27

Wizyta Dua Lipa w Warszawie wywołała ogromne poruszenie wśród fanów i mediów. Artystka opublikowała w swoich mediach społecznościowych zdjęcia podpisane „Weekend in Warszawa”, co natychmiast uruchomiło lawinę spekulacji.

Wśród teorii pojawiały się zarówno plotki o koncercie, jak i sugestie, że była to prywatna, turystyczna podróż. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna.

Nie koncert, a projekt reklamowy

Z ustaleń Pudelka wynika, że pobyt gwiazdy w Polsce miał charakter zawodowy. Wokalistka pracowała nad kampanią reklamową dla marki Yves Saint Laurent.

Nagrania odbywały się w warszawskim studiu ATM Studio, które często wybierane jest do międzynarodowych produkcji.

Jak wynika z informacji, jednym z powodów wyboru Polski były kwestie finansowe – realizacja projektu w Warszawie okazała się po prostu bardziej opłacalna niż w innych europejskich lokalizacjach.

Luksusowy pobyt w sercu Warszawy

Podczas wizyty Dua Lipa zatrzymała się w prestiżowym hotelu Raffles Europejski Warsaw.

To miejsce znane z goszczenia światowych gwiazd i celebrytów. Według relacji, pobyt artystki był pilnie strzeżony, a dostęp do niej kontrolowała ochrona, co tylko podsycało atmosferę tajemnicy.

Spotkania z fanami i spontaniczne chwile

Mimo zawodowego charakteru wizyty, gwiazda znalazła czas na krótkie spacery po mieście. Fani mieli okazję spotkać ją m.in. w centrum Warszawy oraz w jednej z winiarni, gdzie chętnie pozowała do zdjęć.

Takie spontaniczne momenty szybko obiegły internet i dodatkowo zwiększyły zainteresowanie jej pobytem w Polsce.

 

