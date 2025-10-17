Szukaj
CGM

Selena Gomez wyznaje, że płakała po ślubie z Benny Blanco

Trudności z cieszeniem się szczęściem

2025.10.17

opublikował:

Selena Gomez wyznaje, że płakała po ślubie z Benny Blanco

Selena Gomez, 33-letnia gwiazda i założycielka Rare Beauty, przyznała, że po swoim ślubie z producentem muzycznym Benny Blanco nie mogła powstrzymać łez. Podczas konferencji Fortune’s Most Powerful Women w Waszyngtonie piosenkarka ujawniła, że często trudno jej w pełni cieszyć się szczęśliwymi chwilami z powodu lęku, że coś złego wydarzy się zaraz po nich.

„Kiedy dzieje się coś wspaniałego w moim życiu, spodziewam się, że zaraz coś złego nastąpi. Zamiast być obecna i powiedzieć 'Wow, dokonaliśmy wspaniałej rzeczy’, myślę: 'A jeśli jutro to wszystko zniknie?'” – wyznała Gomez.

Emocje po ślubie

Selena i Benny Blanco pobrali się w Kalifornii 27 września po dwóch latach związku. Aktorka i piosenkarka przyznała, że w dniu ślubu płakała z powodu irracjonalnego strachu, że może umrzeć następnego dnia.

„To mój największy wewnętrzny konflikt, gdy wydarza się coś cudownego. W dniu ślubu płakałam, bo pomyślałam: 'Zaraz umrę następnego dnia’. To trochę dziwna rzecz życiowa” – dodała Gomez.

Ceremonia odbyła się w obecności gwiazd, w tym Taylor Swift, Steve’a Martina, Martina Shorta, Paula Rudda, Cara Delevingne, Ed Sheerana i SZA.

Otwartość na temat zdrowia psychicznego

Selena Gomez od lat jest otwarta na temat swoich zmagań z bipolarnym zaburzeniem, lękiem i depresją. W 2022 roku w dokumentalnym filmie Selena Gomez: My Mind & Me podzieliła się szczegółami swojego życia i trudnościami związanymi ze zdrowiem psychicznym.

Artystka podkreśla, że jej szczerość w tej kwestii ma na celu podniesienie świadomości na temat zdrowia psychicznego i wsparcie dla innych osób zmagających się z podobnymi problemami.

 

Tagi


Popularne newsy

Kim Kardashian ujawnia prawdę o rozwodzie z Kanye Westem: „Musiałam ratować siebie”
NEWS

Kim Kardashian ujawnia prawdę o rozwodzie z Kanye Westem: „Musiałam ratować siebie”

Britney Spears zdradziła swojego męża z kobietą? Kevin Federline publikuje kontrowersyjne wspomnienia
NEWS

Britney Spears zdradziła swojego męża z kobietą? Kevin Federline publikuje kontrowersyjne wspomnienia

Żona Liroya odwołuje jego koncerty. Wszystko ze względu na zły stan zdrowia rapera
NEWS

Żona Liroya odwołuje jego koncerty. Wszystko ze względu na zły stan zdrowia rapera

Mata w kawałku z Pezeta i Razem Bałaganem: „Już nie raz celowałem sobie bez powodu w głowę”
NEWS

Mata w kawałku z Pezeta i Razem Bałaganem: „Już nie raz celowałem sobie bez powodu w głowę”

Numer Raz otwiera własną wytwórnię Wrap Records. „Nigdy się nie sprzedałem”
NEWS

Numer Raz otwiera własną wytwórnię Wrap Records. „Nigdy się nie sprzedałem”

Pezet łączy siły z Matą i Kazem Bałagane. „Ten jak zebrał Awengersów” – komentuje Stasiak
NEWS

Pezet łączy siły z Matą i Kazem Bałagane. „Ten jak zebrał Awengersów” – komentuje Stasiak

King Kylie czyli muzyczny debiut Kylie Jenner
NEWS

King Kylie czyli muzyczny debiut Kylie Jenner

Polecane

CGM
Taylor Swift oskarżona o kopiowanie Luny. Polska artystka zabiera głos

Taylor Swift oskarżona o kopiowanie Luny. Polska artystka zabiera głos

Kontrowersje po premierze „The Fate of Ophelia”

3 godziny temu

CGM
Mata w kawałku z Pezeta i Razem Bałaganem: „Już nie raz celowałem sobie bez powodu w głowę”

Mata w kawałku z Pezeta i Razem Bałaganem: „Już nie raz celowałe ...

Do sieci trafił numer "Plan B"

3 godziny temu

CGM
Popek wraca do klatki: ujawniono jego przeciwnika na Fame MMA 28

Popek wraca do klatki: ujawniono jego przeciwnika na Fame MMA 28

Raper zapowiada powrót do oktagonu

3 godziny temu

CGM
Córka D’Angelo w szoku po śmierci artysty: „Nie mogę w to uwierzyć”

Córka D’Angelo w szoku po śmierci artysty: „Nie mogę w to uwierzyć”

Śmierć ikony R&B

3 godziny temu

CGM
Kevin Federline oskarża Britney Spears o zażywanie narkotyków w czasie karmienia piersią

Kevin Federline oskarża Britney Spears o zażywanie narkotyków w czasie ...

Szokujące zarzuty w nowej książce byłego męża Britney Spears

3 godziny temu

CGM
Pezet ujawnia tracklistę albumu „Muzyka popularna” – 9 gości i 22 utwory

Pezet ujawnia tracklistę albumu „Muzyka popularna” – 9 gości i 2 ...

Premiera "Muzyki popularnej" już 31 października

3 godziny temu