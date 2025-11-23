CGM

Selena Gomez o odejściu od Instagrama: „To był najcenniejszy prezent, jaki sobie dałam”

Artystka ogranicza media społecznościowe

2025.11.23

Selena Gomez ujawniła, że niemal w ogóle nie korzysta już z Instagrama, mimo że jest najbardziej obserwowaną kobietą na całej platformie – jej profil śledzi ponad 429 milionów użytkowników. Artystka przyznała, że to w dużej mierze jej zespół odpowiada za publikacje w social mediach, ponieważ ona sama ogranicza je do minimum, by zadbać o swoje zdrowie psychiczne.

„Cztery lata przerwy od Instagrama odmieniły moje życie”

Podczas wystąpienia na TIME 100 Summit 2024, cytowanego przez Deadline, Selena powiedziała:

„Zrobiłam sobie cztery lata przerwy od Instagrama i pozwoliłam mojemu zespołowi publikować za mnie. To był najcenniejszy prezent, jaki sobie dałam. Byłam bardziej obecna. Byłam szczęśliwsza”.

Gomez nie ukrywa, że media społecznościowe przez lata miały negatywny wpływ na jej samopoczucie i stały się jednym z czynników pogarszających jej kondycję psychiczną.

Walka z chorobą dwubiegunową i dbanie o zdrowie psychiczne

Gwiazda od lat otwarcie mówi o swoich problemach psychicznych. W 2018 roku trafiła na leczenie do McLean Hospital, jednej z najlepszych placówek psychiatrycznych w USA, po tym jak zmagania z lękiem i depresją stały się dla niej przytłaczające. Wcześniej ujawniła również, że zdiagnozowano u niej chorobę afektywną dwubiegunową.

Od czasu odstawienia social mediów stara się wybierać bardziej bezpośrednie formy kontaktu.

„Telefon jest bardziej ludzki”

Zamiast przeglądać Instagram, Selena woli po prostu zadzwonić do bliskich. Jak sama tłumaczy:

„To jest bardziej ludzkie. Myślę, że ważne jest, by robić sobie przerwy”.

Fani artystki chwalą jej podejście i otwartość, a jej historia ponownie rozpoczyna ważną dyskusję o tym, jak media społecznościowe wpływają na zdrowie psychiczne — nawet w przypadku osób, które osiągnęły globalny sukces.

