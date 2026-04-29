Sean „Diddy” Combs odpiera zarzuty – ostre stanowisko w sprawie pozwu Jonathana Haya

Sean „Diddy” Combs ponownie znalazł się w centrum kontrowersyjnej batalii sądowej. W najnowszym piśmie procesowym artysta stanowczo zaprzecza wszystkim zarzutom zawartym w pozwie byłego publicysty Jonathana Haya, nazywając je całkowicie nieprawdziwymi i bezpodstawnymi.

Stanowcza odpowiedź Diddy’ego na pozew

W oficjalnej odpowiedzi złożonej w sądzie Sean „Diddy” Combs „ogólnie i szczegółowo” zaprzecza każdemu z zarzutów. Jego prawnicy twierdzą, że Jonathan Hay nie doznał żadnej szkody, a tym samym nie przysługuje mu żadne odszkodowanie.

Obrona artysty podkreśla, że roszczenia są nie tylko nieprawdziwe, ale również prawnie bezzasadne i powinny zostać oddalone w całości.

Kontrowersyjne oskarżenia w sprawie

Pozew Jonathana Haya zawiera bardzo poważne i szeroko komentowane w mediach zarzuty. W dokumentach twierdzi on m.in., że Sean „Diddy” Combs miał dopuścić się skrajnie nieodpowiednich zachowań podczas wizyty w magazynie w 2020 roku, w tym rzekomego użycia rzeczy należącej do Notoriousa B.I.G..

W pozwie pojawiają się również inne zarzuty dotyczące zdarzeń z 2005 roku oraz późniejszych incydentów, które według Haya miały mieć charakter przemocowy i seksualny.

Obrona Diddy’ego – zgoda i zaprzeczenie

Prawnicy Sean „Diddy” Combs przyjmują bardzo agresywną linię obrony. W dokumentach sugerują, że Jonathan Hay miał rzekomo wyrażać zgodę na część działań lub nawet je akceptować.

Jednocześnie obrona kwestionuje wszystkie elementy dotyczące rzekomego przetrzymywania czy ograniczenia wolności, argumentując, że nie doszło do faktycznego pozbawienia swobody.

Diddy: „sprawa powinna zostać oddalona”

Zespół prawny artysty argumentuje również, że nawet jeśli doszło do jakichkolwiek fizycznych interakcji, mogły one wynikać z samoobrony. Dodatkowo wskazują na możliwość opóźnienia w złożeniu pozwu oraz brak odpowiedniego udowodnienia szkód.

W konsekwencji Sean „Diddy” Combs domaga się całkowitego oddalenia sprawy i wydania wyroku na jego korzyść.

Spór o wiarygodność i kolejne etapy procesu

Sprawa Jonathana Haya przeciwko Sean „Diddy” Combs staje się jednym z najbardziej medialnych procesów związanych z branżą muzyczną. Obie strony prezentują skrajnie odmienne wersje wydarzeń, a sąd będzie musiał ocenić wiarygodność zeznań i materiału dowodowego.

Na ten moment artysta konsekwentnie utrzymuje, że wszystkie zarzuty są fałszywe i mają charakter zniesławiający.