Sean „Diddy” Combs odpiera zarzuty – ostre stanowisko w sprawie pozwu Jonathana Haya

Stanowcza odpowiedź rapera na pozew

2026.04.29

Sean „Diddy” Combs ponownie znalazł się w centrum kontrowersyjnej batalii sądowej. W najnowszym piśmie procesowym artysta stanowczo zaprzecza wszystkim zarzutom zawartym w pozwie byłego publicysty Jonathana Haya, nazywając je całkowicie nieprawdziwymi i bezpodstawnymi.

W oficjalnej odpowiedzi złożonej w sądzie Sean „Diddy” Combs „ogólnie i szczegółowo” zaprzecza każdemu z zarzutów. Jego prawnicy twierdzą, że Jonathan Hay nie doznał żadnej szkody, a tym samym nie przysługuje mu żadne odszkodowanie.

Obrona artysty podkreśla, że roszczenia są nie tylko nieprawdziwe, ale również prawnie bezzasadne i powinny zostać oddalone w całości.

Pozew Jonathana Haya zawiera bardzo poważne i szeroko komentowane w mediach zarzuty. W dokumentach twierdzi on m.in., że Sean „Diddy” Combs miał dopuścić się skrajnie nieodpowiednich zachowań podczas wizyty w magazynie w 2020 roku, w tym rzekomego użycia rzeczy należącej do  Notoriousa B.I.G..

W pozwie pojawiają się również inne zarzuty dotyczące zdarzeń z 2005 roku oraz późniejszych incydentów, które według Haya miały mieć charakter przemocowy i seksualny.

Prawnicy Sean „Diddy” Combs przyjmują bardzo agresywną linię obrony. W dokumentach sugerują, że Jonathan Hay miał rzekomo wyrażać zgodę na część działań lub nawet je akceptować.

Jednocześnie obrona kwestionuje wszystkie elementy dotyczące rzekomego przetrzymywania czy ograniczenia wolności, argumentując, że nie doszło do faktycznego pozbawienia swobody.

Zespół prawny artysty argumentuje również, że nawet jeśli doszło do jakichkolwiek fizycznych interakcji, mogły one wynikać z samoobrony. Dodatkowo wskazują na możliwość opóźnienia w złożeniu pozwu oraz brak odpowiedniego udowodnienia szkód.

W konsekwencji Sean „Diddy” Combs domaga się całkowitego oddalenia sprawy i wydania wyroku na jego korzyść.

Sprawa Jonathana Haya przeciwko Sean „Diddy” Combs staje się jednym z najbardziej medialnych procesów związanych z branżą muzyczną. Obie strony prezentują skrajnie odmienne wersje wydarzeń, a sąd będzie musiał ocenić wiarygodność zeznań i materiału dowodowego.

Na ten moment artysta konsekwentnie utrzymuje, że wszystkie zarzuty są fałszywe i mają charakter zniesławiający.

Popularne newsy

Bajorson FB 2026
NEWS

Bajorson znakomicie rozegrał sprawę z „Bailando”. Przeciętnego rapera zastąpił jedynm z najpopularniejszych w Polsce

latwoganga bedoes
NEWS

Rekordowa zbiórka Łatwoganga i Bedoesa przekroczyła 282 miliony złotych. Tym samym przebiła wynik WOŚP

Michael Jackson press.
NEWS

„Michael” bije rekordy. Największe otwarcie w historii filmowych biografii muzycznych

latwogang yt
NEWS

Zagraniczne media zachwycone zbiórką Łatwoganga i Bedoesa: „Największe charytatywne wydarzenie na świecie”

Harry Styles 2026 ig
NEWS

Harry Styles zaręczony ze znaną aktorką

Latwo Bedoes YT
NEWS

Bedoes dotrzymał słowa i zrobił tatuaż na twarzy: „Zabrałeś mi tatę, dziadka i chciałeś zabrać mamę”

Fagata Ig 2926 h
NEWS

Fagata na zakupowym szale w Japonii. Wydała ponad 40 tysięcy na same torebki

Polecane

CGM
Doechii lady gaga 2026

Lady Gaga i Doechii w spektakularnym klipie „Runway”. Moda ...

Gwiazdy nagrodzone Grammy w jednym projekcie

1 godzinę temu

CGM
Taylor Swift 2

Taylor Swift i sprawa zamachu w Wiedniu – terrorysta przyznaje s ...

Mężczyzna odpowiadał za planowanie zamachu na obiekt

1 godzinę temu

CGM
Billie Eilish 2023 press 1

Billie Eilish ucina plotki o konflikcie ze swoim bratem.  „To to ...

"Nigdy nie przestalibyśmy tworzyć razem"

1 godzinę temu

CGM
Taylor Swift 2025 ig ok

Taylor Swift o fanach i interpretacji jej piosenek:  „To nie są ...

Granice interpretacji i reakcje artystki

1 godzinę temu

CGM
swieczka znicz candle

Nie żyje Cleetis Mack z Digital Underground – nagła śmierć muzyk ...

Cleetis Mack dołączył do Digital Underground w 1993 roku

2 godziny temu

CGM
Chris Brown

Chris Brown w sądowej batalii – spór o sprawę z Rihanną wraca na ...

Spór z byłą pracownicą i żądanie 90 milionów dolarów

2 godziny temu