Fanka Chrisa Browna skradła show podczas koncertu. Wszystko przez wcześniejszą wpadkę Ushera

Podczas wspólnej trasy koncertowej Chrisa Browna i Ushera doszło do sytuacji, która szybko stała się jednym z najgłośniejszych momentów ostatnich występów. W trakcie koncertu w Nashville Chris Brown zaprosił jedną z fanek na scenę, a ich występ wzbudził ogromne emocje wśród publiczności.

Artysta znany jest z tego, że podczas swoich koncertów często angażuje fanów w specjalne momenty na scenie. Tym razem interakcja z publicznością przyciągnęła szczególną uwagę, zwłaszcza w kontekście wcześniejszego wydarzenia z udziałem Ushera.

Ta sama scena, zupełnie inna reakcja publiczności

Internauci szybko zaczęli porównywać występ Chrisa Browna z sytuacją, do której doszło kilka dni wcześniej podczas koncertu Ushera. Wokalista próbował nawiązać bliski kontakt z jedną z fanek, jednak kobieta nie była zainteresowana udziałem w show i ostatecznie została odsunięta ze sceny.

Kobietą okazała się Gabrielle Cheyenne, która później opowiedziała o całej sytuacji w programie „TMZ Live”. Przyznała, że na koncert przyszła głównie ze względu na Chrisa Browna, a nie Ushera.

Gabrielle Cheyenne chciała zobaczyć Chrisa Browna

Fanka zdradziła, że liczyła na możliwość wejścia na scenę podczas występu Chrisa Browna. Jak przekazała, przyjęła nawet propozycję przeniesienia do strefy VIP, ponieważ miała nadzieję, że artysta wybierze ją do specjalnego momentu podczas koncertu.

Ostatecznie zamiast Chrisa Browna na scenę zaprosił ją Usher, co – według jej relacji – nie było tym, na co czekała.

Chris Brown słynie z interakcji z fanami

Zapraszanie fanów na scenę od lat jest jednym z elementów koncertów Chrisa Browna. Wokalista wielokrotnie przygotowywał podobne momenty podczas swoich występów, dlatego wielu fanów spodziewa się takich niespodzianek podczas jego koncertów.

Usher z kolei rzadziej wykorzystywał tego typu elementy podczas obecnej trasy, dlatego reakcja Gabrielle Cheyenne szybko stała się tematem dyskusji w internecie.

Koncertowy moment podzielił fanów

Nagrania i komentarze dotyczące obu sytuacji rozprzestrzeniły się w mediach społecznościowych. Część internautów uznała wydarzenie za zabawny kontrast między dwoma występami, inni zwracali uwagę, że reakcje fanów podczas koncertów mogą być bardzo różne i zależą od indywidualnych oczekiwań.

Wspólna trasa Chrisa Browna i Ushera nadal wzbudza duże zainteresowanie, a kolejne koncerty przyciągają uwagę zarówno fanów muzyki R&B, jak i mediów.