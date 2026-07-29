Jared Leto oskarżony przez cztery kobiety. Gwiazdor miał dopuścić się czynów seksualnych na nieletnich

BBC opublikowała materiał dokumentalny, w którym cztery kobiety oskarżają Jareda Leto o niewłaściwe zachowania o charakterze seksualnym. Według ich relacji do opisywanych zdarzeń miało dojść kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat temu, gdy były nastolatkami.

Sprawa ponownie skierowała uwagę opinii publicznej na wcześniejsze oskarżenia wobec aktora i wokalisty zespołu Thirty Seconds to Mars.

Zarzuty dotyczą okresu od 2002 do 2016 roku

Kobiety, które wystąpiły w materiale BBC, twierdzą, że poznały Jareda Leto w latach 2002–2016. W tym czasie artysta miał od trzydziestu kilku do ponad czterdziestu lat.

Jedna z nich utrzymuje, że w wieku 17 lat padła ofiarą napaści seksualnej w łazience motelu. Inna twierdzi, że jako 19-latka znalazła się sam na sam z aktorem w pokoju hotelowym, gdzie – według jej relacji – miało dojść do gróźb o charakterze seksualnym.

Kolejna kobieta przekazała, że miała z Leto kontakt seksualny w wieku 17 lat na terenie Kalifornii. Zgodnie z obowiązującym w tym stanie prawem wiek zgody wynosi 18 lat.

Oskarżenia wytoczyła także kobieta, która miała 14 lat, jak Leto miał polecił ochroniarzowi zaprowadzić ją za kulisy imprezy, po tym jak muzyk skomentował jej biust podczas sesji rozdawania autografów.

Pojawiły się również zarzuty dotyczące groomingu

Jedna z kobiet oskarża aktora o tzw. grooming, czyli budowanie relacji z osobą niepełnoletnią w celu wykorzystania seksualnego. Według jej relacji Jared Leto miał kontaktować się z nią telefonicznie, składać propozycje o charakterze seksualnym oraz wykorzystywać swoją pozycję znanej osoby do zdobycia jej zaufania.

Kobieta twierdzi również, że otrzymała do podpisania umowę o zachowaniu poufności (NDA), która miała uniemożliwić jej publiczne opowiadanie o relacji z muzykiem. Ostatecznie dokument nie został przez nią podpisany.

W dokumencie wystąpiło łącznie dziesięć kobiet

Materiał BBC zatytułowany „Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret” zawiera relacje dziesięciu kobiet. Dziewięć z nich zdecydowało się opowiedzieć swoją historię publicznie po raz pierwszy.

Według BBC część przedstawionych relacji została zweryfikowana poprzez rozmowy z członkami rodzin i znajomymi kobiet, a także analizę zachowanej korespondencji oraz materiałów archiwalnych. Nie oznacza to jednak, że zarzuty zostały rozstrzygnięte przez sąd.

To nie pierwsze oskarżenia wobec muzyka

Nie jest to pierwszy raz, gdy Jared Leto mierzy się z podobnymi oskarżeniami. W 2025 roku magazyn Air Mail opublikował artykuł, w którym dziewięć kobiet również zarzucało artyście niewłaściwe zachowania o charakterze seksualnym.

Do sprawy odniosła się także DJ-ka Allie Teilz, która przypomniała swój wpis z 2012 roku. Twierdziła w nim, że została zaatakowana przez Leto, gdy miała 17 lat.

Przedstawiciele Jareda Leto odrzucają zarzuty

Przedstawiciele Jareda Leto nie odnieśli się szczegółowo do najnowszych oskarżeń przedstawionych w materiale BBC. W odpowiedzi na wcześniejsze publikacje rzecznik artysty podkreślał natomiast, że muzyk od wielu lat nie używa alkoholu ani narkotyków, odnosząc się do pojawiających się spekulacji dotyczących jego zachowania.

Warto wspomniec, że na obecnym etapie przedstawione informacje mają charakter oskarżeń. Nie zapadł żaden wyrok sądu potwierdzający zarzucane artyście czyny.