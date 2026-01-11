Salt-N-Pepa przegrywa sprawę sądową z Universal Music Group

Zesół Salt-N-Pepa przegrał proces przeciwko Universal Music Group (UMG) dotyczący praw do ich nagrań studyjnych.

Sprawa została wniesiona w maju 2025 roku do sądu federalnego w Nowym Jorku. Zespół zarzucał wytwórni, że odmawia uznania ich prawa do odzyskania kontroli nad własną twórczością muzyczną, powołując się na Ustawę o prawie autorskim z 1976 roku, która pozwala twórcom na przejęcie kontroli nad swoimi nagraniami po 35 latach od publikacji.

Według artystek, UMG miało trzymać ich muzykę „jako zakładnika” i uniemożliwiać fanom dostęp do ich klasycznych utworów.

Wyrok sądu

8 stycznia 2026 roku sędzia Denise Cote przychyliła się do wniosku UMG o oddalenie sprawy z powodu „braku podstawy prawnej”. Sąd uznał, że nagrania Salt-N-Pepa były utworami stworzonymi w ramach umowy „work for hire”, co oznacza, że prawa autorskie do masterów należą do wytwórni i nie podlegają zwrotowi.

Rzecznik UMG stwierdził, że wytwórnia „bez obowiązku prawnego” próbowała wcześniej rozwiązać sprawę polubownie, poprawić wynagrodzenie artystek i zapewnić fanom dostęp do muzyki Salt-N-Pepa.

Duet nie zgadza się z decyzją sądu i zapowiada odwołanie. Artystki podkreślają, że są twórczyniami wszystkich swoich nagrań przez ponad 40 lat i pozostają zdeterminowane, by odzyskać swoje prawa zgodnie z Ustawą o prawie autorskim.

Salt-N-Pepa w Rock and Roll Hall of Fame

Salt-N-Pepa zostali wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame w listopadzie 2025 roku, odbierając nagrodę „Musical Influence”. Podczas przemówienia przypomniały, że ich muzyka nadal jest niedostępna na platformach streamingowych, ponieważ przemysł muzyczny nie traktuje twórców sprawiedliwie.

Ich debiutancki album z 1986 roku, Hot, Cool & Vicious, zapewnił im status pierwszego żeńskiego duetu rapowego z certyfikatem złotej i platynowej płyty w USA. W pierwotnym pozwie artystki argumentowały, że brak możliwości zarabiania na własnej twórczości może skutkować szkodami przekraczającymi milion dolarów.