Salt-N-Pepa pozywają Universal Music Group o prawa do nagrań. Walka o katalog i artystyczną niezależność

Salt-N-Pepa, ikoniczny duet hip-hopowy z lat 80. i 90., wytacza proces Universal Music Group (UMG), twierdząc, że firma bezprawnie zatrzymuje prawa do ich nagrań. To kolejna głośna sprawa artystów walczących o kontrolę nad swoją twórczością.

O co chodzi w pozwie Salt-N-Pepy?

W poniedziałek, 20 maja 2025 roku, prawnicy Cheryl „Salt” James i Sandry „Pepa” Denton złożyli pozew w sądzie w Nowym Jorku. W treści pozwu artystki powołują się na ustawę Copyright Act z 1976 roku, która umożliwia twórcom wypowiedzenie starych umów po określonym czasie – zwykle po 35 latach.

W 2022 roku Salt-N-Pepa złożyły formalny wniosek o odzyskanie praw do swoich nagrań.

Według pozwu, UMG odmówiło uznania tego prawa, co artystki uznały za naruszenie prawa autorskiego.

Twierdzą, że firma „przetrzymuje prawa jako zakładnika”, co może zaszkodzić wartości katalogu i dostępowi fanów do ich muzyki.

Które albumy i utwory są objęte pozwem?

Salt-N-Pepa domagają się odzyskania praw do debiutanckiego albumu „Hot, Cool & Vicious” (1986), przełomowego singla „Push It” (1987), albumu „Very Necessary” (1993), który zawiera przeboje „Shoop” i „Whatta Man” – prawa do tego albumu powinny wrócić do nich w 2025 lub 2026 roku.

Dodatkowo, artystki domagają się odszkodowania przekraczającego 1 milion dolarów.

Czy UMG usunęło muzykę z platform streamingowych?

Według rzecznika Salt-N-Pepy, firma UMG miała dopuścić się „zdumiewającego aktu odwetu” poprzez usunięcie muzyki zespołu z serwisów streamingowych.

„To kara za dochodzenie swoich praw i próba uciszenia dekad kulturowo przełomowej twórczości” – powiedział przedstawiciel duetu dla Rolling Stone. „To walka nie tylko o kontrakty, ale o sprawiedliwość, dziedzictwo i przyszłość własności artystycznej.”

Co dalej?

Universal Music Group nie skomentowało jeszcze pozwu.

Warto dodać, że Salt-N-Pepa zostaną w tym roku wprowadzone do Rock and Roll Hall of Fame w kategorii wpływu muzycznego – co jeszcze bardziej uwydatnia wagę ich walki o prawa do własnej muzyki.