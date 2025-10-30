Szukaj
CGM

Saful dołącza do obsady polsatowskiego hitu serialowego i namiesza w relacji Joanny Liszowskiej i Pawła Deląga

To już 26. sezon serialu

2025.10.30

opublikował:

Saful dołącza do obsady polsatowskiego hitu serialowego i namiesza w relacji Joanny Liszowskiej i Pawła Deląga

fot. Mikołaj Maluchnik

Kamil Nożyński dołącza do obsady serialu „Przyjaciółki”!

W dzisiejszym odcinku popularnego serialu „Przyjaciółki” pojawi się nowa postać, która wprowadzi sporo emocji do życia głównych bohaterów. Do obsady dołącza Kamil Nożyński, aktor i muzyk znany m.in. z głośnego serialu „Ślepnąc od świateł”. Jego rola zapowiada się wyjątkowo intrygująco, ponieważ bohater grany przez niego namiesza w relacjach Patrycji (Joanna Liszowska) i Wiktora (Paweł Deląg).

Kim jest Erwin Lubart, nowy bohater serialu?

Kamil Nożyński wciela się w postać Erwina Lubarta – około czterdziestoletniego mężczyzny, który dwadzieścia lat temu został oskarżony o spowodowanie tragicznego wypadku samochodowego. Jego ówczesnym oskarżycielem był Wiktor Jeleński, którego postać gra Paweł Deląg.

Wiktor rozpoznaje Erwina na nagraniu w telefonie swojego syna i postanawia wrócić do dramatycznych wydarzeń sprzed lat. Czy tym razem uda mu się dotrzeć do prawdy i zawalczyć o sprawiedliwość? A może cała sytuacja ponownie zachwieje jego relacją z żoną Patrycją?

Kamil Nożyński – aktor, raper, artysta z charakterem

Kamil Nożyński, znany także pod pseudonimem Saful, to aktor i muzyk pochodzący z Warszawy. Popularność zdobył w 2018 roku dzięki roli Kuby Niteckiego w serialu „Ślepnąc od świateł”, za którą otrzymał ogromne uznanie widzów i krytyków.

Po tym sukcesie Nożyński kontynuował rozwój aktorskiej kariery, występując m.in. w filmie „Raport z Auschwitz” (2020), słowackim kandydacie do Oscara, a także epizodycznie w hollywoodzkiej produkcji „The Old Guard 2” (2025) z Charlize Theron w roli głównej.

Równolegle Nożyński rozwija swoją karierę muzyczną jako członek grupy Dixon37 i artysta solowy. Regularnie wydaje single i albumy, które cieszą się uznaniem fanów rapu.

Nowy rozdział w „Przyjaciółkach”

Dołączenie Kamila Nożyńskiego do obsady serialu „Przyjaciółki” zapowiada nowy, emocjonujący rozdział w historii bohaterek. Erwin Lubart to postać z tajemniczą przeszłością, a jego pojawienie się może całkowicie odmienić życie Patrycji i Wiktora.

Czy nowy bohater stanie się zagrożeniem, czy może katalizatorem prawdy? Odpowiedź poznamy już w 8. odcinku serialu.

Tagi


Popularne newsy

Zeus komentuje stanowisko Włodiego w sprawie ghostwritingu
NEWS

Zeus komentuje stanowisko Włodiego w sprawie ghostwritingu

Gural groził MIÜ i wszystko wskazuje na to, że spełni tę groźbę. MIÜ, niewzruszony, czeka
NEWS

Gural groził MIÜ i wszystko wskazuje na to, że spełni tę groźbę. MIÜ, niewzruszony, czeka

Awantura Gurala z MIÜ to jednak akcja promocyjna nie początek beefu
NEWS

Awantura Gurala z MIÜ to jednak akcja promocyjna nie początek beefu

Mąż Sii twierdzi, że jest ona „poważnym i bezpośrednim zagrożeniem” dla ich dziecka z powodu nadużywania narkotyków
NEWS

Mąż Sii twierdzi, że jest ona „poważnym i bezpośrednim zagrożeniem” dla ich dziecka z powodu nadużywania narkotyków

Nie dojdzie do walki Popka z Pawłem Jóźwiakiem w FAME MMA. Ten ma nowego przeciwnika i twierdzi, że przyjmowane przez Popka substancje zżarły mu mózg
NEWS

Nie dojdzie do walki Popka z Pawłem Jóźwiakiem w FAME MMA. Ten ma nowego przeciwnika i twierdzi, że przyjmowane przez Popka substancje zżarły mu mózg

Doda wyprowadziła Kazika za rękę na scenę. Rockman próbował zaśpiewać z nią refren wielkiego hitu
NEWS

Doda wyprowadziła Kazika za rękę na scenę. Rockman próbował zaśpiewać z nią refren wielkiego hitu

Machine Gun Kelly: „Zły urok zniszczył moją miłość z Megan Fox”
NEWS

Machine Gun Kelly: „Zły urok zniszczył moją miłość z Megan Fox”

Polecane

CGM
Doda wyprowadziła Kazika za rękę na scenę. Rockman próbował zaśpiewać z nią refren wielkiego hitu

Doda wyprowadziła Kazika za rękę na scenę. Rockman próbował zaśpiewać ...

Czyżby legenda polskiego rocka i alternatywy była skrytym fanem talentu Dody?

4 godziny temu

CGM
Weteran sceny: „To ja załatwiłem 50 Centowi kontrakt z Eminemem”

Weteran sceny: „To ja załatwiłem 50 Centowi kontrakt z Eminemem& ...

"Get Rich or Die Tryin’" do dziś uważany jest za jeden z przełomowych debiutów w historii rapu

5 godzin temu

CGM
Boosie Badazz pochwalił się nagraniem, na którym jego pies  przepędza włamywacza

Boosie Badazz pochwalił się nagraniem, na którym jego pies  przepędza ...

Do zdarzenia doszło, gdy raper przebywał w Dallas na koncercie

5 godzin temu

CGM
Big L i Mac Miller dwóch nieżyjący raperów w jednym kawałku

Big L i Mac Miller dwóch nieżyjący raperów w jednym kawałku

Spotkanie dwóch rapowych światów

5 godzin temu

CGM
Sia wygrywa w sądzie w sprawie opieki nad dzieckiem

Sia wygrywa w sądzie w sprawie opieki nad dzieckiem

Mąż wokalistki twierdził, że jest ona „poważnym i bezpośrednim zagrożeniem” dla dziecka

7 godzin temu

CGM
Ralph Kaminski boi się na zapas

Ralph Kaminski boi się na zapas

Ralph Kaminski zapowiada piąty album

14 godzin temu