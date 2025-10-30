Saful dołącza do obsady polsatowskiego hitu serialowego i namiesza w relacji Joanny Liszowskiej i Pawła Deląga

fot. Mikołaj Maluchnik

Kamil Nożyński dołącza do obsady serialu „Przyjaciółki”!

W dzisiejszym odcinku popularnego serialu „Przyjaciółki” pojawi się nowa postać, która wprowadzi sporo emocji do życia głównych bohaterów. Do obsady dołącza Kamil Nożyński, aktor i muzyk znany m.in. z głośnego serialu „Ślepnąc od świateł”. Jego rola zapowiada się wyjątkowo intrygująco, ponieważ bohater grany przez niego namiesza w relacjach Patrycji (Joanna Liszowska) i Wiktora (Paweł Deląg).

Kim jest Erwin Lubart, nowy bohater serialu?

Kamil Nożyński wciela się w postać Erwina Lubarta – około czterdziestoletniego mężczyzny, który dwadzieścia lat temu został oskarżony o spowodowanie tragicznego wypadku samochodowego. Jego ówczesnym oskarżycielem był Wiktor Jeleński, którego postać gra Paweł Deląg.

Wiktor rozpoznaje Erwina na nagraniu w telefonie swojego syna i postanawia wrócić do dramatycznych wydarzeń sprzed lat. Czy tym razem uda mu się dotrzeć do prawdy i zawalczyć o sprawiedliwość? A może cała sytuacja ponownie zachwieje jego relacją z żoną Patrycją?

Kamil Nożyński – aktor, raper, artysta z charakterem

Kamil Nożyński, znany także pod pseudonimem Saful, to aktor i muzyk pochodzący z Warszawy. Popularność zdobył w 2018 roku dzięki roli Kuby Niteckiego w serialu „Ślepnąc od świateł”, za którą otrzymał ogromne uznanie widzów i krytyków.

Po tym sukcesie Nożyński kontynuował rozwój aktorskiej kariery, występując m.in. w filmie „Raport z Auschwitz” (2020), słowackim kandydacie do Oscara, a także epizodycznie w hollywoodzkiej produkcji „The Old Guard 2” (2025) z Charlize Theron w roli głównej.

Równolegle Nożyński rozwija swoją karierę muzyczną jako członek grupy Dixon37 i artysta solowy. Regularnie wydaje single i albumy, które cieszą się uznaniem fanów rapu.

Nowy rozdział w „Przyjaciółkach”

Dołączenie Kamila Nożyńskiego do obsady serialu „Przyjaciółki” zapowiada nowy, emocjonujący rozdział w historii bohaterek. Erwin Lubart to postać z tajemniczą przeszłością, a jego pojawienie się może całkowicie odmienić życie Patrycji i Wiktora.

Czy nowy bohater stanie się zagrożeniem, czy może katalizatorem prawdy? Odpowiedź poznamy już w 8. odcinku serialu.