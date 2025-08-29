„Są zasady dla Jacka i zasady dla Piotrka – Jacek powie policji, gdzie dilera spotkał” – Mes odpowiada na diss Tedego

fot. kadr z wideo

Zgodnie z zapowiedzią Ten Typ Mes opublikował przed chwilą „Samicę psa”, czyli następcę „Suki” – drugi diss wymierzony w Tedego. Raper odpowiedział na „Deadlajny” przeciwnika zdecydowanie mocniejszym kawałkiem. W nowym dissie pojawia się strzały dotyczące współpracy TDF-a z discopolowcami, składania zeznań, stwierdza też, że w bezpośrednim kontakcie z nim Tede „jest miły i mija bez słowa”.

Co dalej z beefem?

Czy „Samica psa” to ostatni diss w tym beefie? Mimo wszystko wydaje nam się, że nie, że Tede będzie chciał odnieść się do kilku umieszczonych w nowym kawałku Tego Typa Mesa linijek.

Warto wspomnieć, że „Samicy psa” towarzyszy wideo, którego autorem jest Grzegorz Lipiec z ekipy Sky Piastowskie, legenda polskiego kina niezależnego.