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Roxie Węgiel wraca do publicznych zarzutów stawianych przez jednego z księży: „On w złym świetle stawia Kościół, który faktycznie dużo traci przez takich księży”

Roxie Węgiel nie chowa urazy do księdza

2026.06.23

opublikował:

Roxie 2024 @roscoreckless IGRES-01863

Roxie Węgiel wróciła do głośnej sprawy związanej z jej ślubem kościelnym, która kilka miesięcy temu wywołała ogromne poruszenie w mediach i internecie. Wokalistka promująca obecnie swój najnowszy album „Błękit” odniosła się do zarzutów, jakie padły pod jej adresem ze strony proboszcza z rodzinnej parafii w Dydni.

Afera wokół ślubu Roxie Węgiel i Kevina Mgleja

Przypomnijmy, że podczas tegorocznych świąt wielkanocnych lokalny duchowny publicznie zasugerował, że Roksana Węgiel i jej mąż Kevin Mglej nie zapłacili za ceremonię ślubną, która odbyła się w 2024 roku.

Słowa księdza szybko obiegły media i wywołały lawinę komentarzy. W odpowiedzi Kevin Mglej opublikował oświadczenie, w którym stanowczo zaprzeczył tym oskarżeniom. Zapewnił, że wszystkie należności zostały uregulowane, a małżonkowie pozostają w dobrych relacjach z parafią.

Roxie Węgiel: „Poczułam się oceniona przez coś, co się nie wydarzyło”

W rozmowie z Viva.pl artystka przyznała, że cała sytuacja była dla niej bardzo nieprzyjemnym doświadczeniem.

„Księża to też są ludzie. Przez większość swojego życia trafiałam na bardzo dobrych księży, ale miałam – nawet publicznie – sytuację, która mnie bardzo zirytowała i poczułam się słabo, poczułam się oceniona przez coś, co się nie wydarzyło” – powiedziała Roxie Węgiel.

Wokalistka podkreśliła również, że zarzuty dotyczące rzekomego długu wobec parafii były całkowicie nieprawdziwe.

„W Kościele nie ma czegoś takiego jak cennik”

Roksana Węgiel zwróciła uwagę, że w Kościele nie funkcjonuje oficjalny cennik za sakramenty i ceremonie religijne.

„W Kościele nie ma czegoś takiego, jak cennik. On, mówiąc coś takiego, w złym świetle stawia Kościół, który faktycznie dużo traci przez takich księży” – stwierdziła.

Słowa artystki spotkały się z szerokim odzewem w mediach społecznościowych, gdzie wielu fanów stanęło po jej stronie.

Roxie Węgiel nie chowa urazy do księdza

Choć sytuacja była dla niej bolesna, gwiazda zapewnia, że nie żywi urazy wobec duchownego. Jak podkreśla, sprawa została później wyjaśniona.

„Nie żywię urazy, choć nie będę ukrywać, że nie był to miły poranek, kiedy (…) przeczytałam, że jest wielka afera, bo ksiądz wymyślił sobie taką historię, nie wiem, po co. To było przykre, ale cóż. (…) On później poszedł po rozum do głowy i już się z nami skontaktował. Było dużo zamieszania w tej sprawie. Takie sytuacje mają krótkie nogi i wszystko wychodzi na jaw od razu, więc nie ma co zaczynać takich spekulacji i wprowadzać chaos” – podsumowała.

Roxie Węgiel promuje album „Błękit”

Obecnie Roxie Węgiel skupia się przede wszystkim na promocji swojego nowego albumu „Błękit”. Na wydawnictwie znalazły się m.in. utwory „Błękit”, „Chciałam Ciebie więcej” oraz „Na szeroką wodę”. Wokalistka udziela licznych wywiadów i spotyka się z fanami, prezentując materiał z najnowszej płyty.

 

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