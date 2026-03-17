Rosalía wyraziła podziw dla Picassa. Teraz przeprasza: „Nie wiedziałam o przypadkach przemocy wobec kobiet”

Rosalía

Pablo Picasso

wywołała falę krytyki po swoich ostatnich komentarzach na temat hiszpańskiego malarzai idei rozdzielenia twórcy od jego dzieła. W wywiadzie dla Spotify Presenta z Marinaną Enriquez artystka wyraziła podziw dla Picassa i przyznała, że nigdy nie przeszkadzało jej oddzielanie życia prywatnego twórcy od jego sztuki.

Po reakcjach fanów Rosalía przyznała, że nie była świadoma oskarżeń wobec Picassa o przemoc wobec kobiet, w tym fizyczną agresję, oraz kontrowersji związanych z jego relacją z Dorą Maar w latach 30. i 40. XX wieku.

Publiczne przeprosiny i refleksja

Po zapoznaniu się z zarzutami Rosalía opublikowała wideo z przeprosinami, w którym przyznała:

„Chciałam nagrać to wideo od kilku dni, ale chciałam dobrać odpowiednie słowa. Nie czuję się komfortowo z tym, co powiedziałam na temat Picassa.”

Artystka dodała, że brak wiedzy i wrażliwości w rozmowie z Enriquez mógł urazić kobiety, które doświadczyły przemocy.

Rosalía zaznaczyła, że przeprasza za „absolutny brak empatii wobec tych kobiet i ich świadectw”, podkreślając, jak ważne jest, aby nie wypowiadać się o sprawach, o których nie ma się pełnej wiedzy.

Aktualne projekty i trasa koncertowa

Komentarze Rosalíi o Picassie pojawiają się w czasie intensywnej aktywności artystki. W ostatnim czasie gwiazda zachwyciła publiczność podczas BRIT Awards 2026, gdzie zaprezentowała utwory z albumu LUX i zaprosiła jako gościa specjalnego Björk. Album LUX, nagrany w 13 językach, otrzymał pięciogwiazdkową recenzję NME i znalazł się na liście najlepszych płyt roku. Utwór „Reliquia” zajął 7. miejsce w rankingu 50 najlepszych piosenek 2025 roku.

Rosalía przygotowuje się do światowej trasy koncertowej w 2026 roku, obejmującej występy w Wielkiej Brytanii, Europie i Ameryce Północnej.