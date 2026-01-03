Roksana Węgiel o ślubie Viki Gabor: „Widać, że się pogubiła (…) Mam nadzieję, że jest szczęśliwa”

CGM

Ślub Viki Gabor wywołał ogromne emocje

2026.01.03

Medialna burza wokół ślubu Viki Gabor wciąż nie cichnie. Zaskakujące informacje o ceremonii, która miała odbyć się zgodnie z romską tradycją, wywołały lawinę komentarzy w show-biznesie. Tym razem głos zabrała Roksana Węgiel, która otwarcie odniosła się do sytuacji młodszej koleżanki po fachu.

Informacja o tym, że Viki Gabor wyszła za mąż w wieku 18 lat, momentalnie zdominowała media. Związek piosenkarki z Giovannim, wnukiem Bogdana Trojanka, stał się tematem licznych spekulacji, zwłaszcza że sama artystka unika szczegółowych komentarzy.

Dużo bardziej rozmowny okazał się dziadek pana młodego, który publicznie tłumaczył, że ceremonia odbyła się według romskich zwyczajów. Podkreślał również, że przed młodą parą dopiero tradycyjne, kilkudniowe wesele. Warto zaznaczyć, że takie zaślubiny nie mają mocy prawnej, co tylko podsyciło dyskusję wśród internautów i ekspertów od show-biznesu.

Roksana Węgiel zabiera głos

Roksana Węgiel, która sama w przeszłości mierzyła się z ostrą krytyką po ogłoszeniu swoich zaręczyn, została zapytana o zamieszanie wokół Viki Gabor. Jej wypowiedź była szczera i wyważona, choć nie zabrakło w niej nuty niepokoju. Artystka przyznała, że cała sytuacja z pewnością nie jest łatwa dla młodej piosenkarki. Zwróciła uwagę na jej ostatnie decyzje i zachowanie, sugerując, że Viki może być zagubiona w natłoku emocji i presji medialnej.

„Nie jest to łatwe na pewno. Widać to nawet po ruchach, jakie zrobiła Viki. Co ja mogę powiedzieć? Z jednej strony jej współczuję, bo widać, że się pogubiła, a z drugiej gratuluję jej ślubu. Mam nadzieję, że jest szczęśliwa. Tylko tyle mogę powiedzieć.”

„Z jednej strony współczuję, z drugiej gratuluję”

Roksana podkreśliła, że choć współczuje Viki Gabor, to jednocześnie życzy jej szczęścia. Zaznaczyła, że najważniejsze jest to, aby młoda artystka czuła się dobrze ze swoimi wyborami, niezależnie od opinii otoczenia. Jej słowa można odczytać jako głos empatii, ale też subtelne ostrzeżenie przed zbyt szybkim podejmowaniem życiowych decyzji w tak młodym wieku, zwłaszcza pod presją tradycji, mediów i oczekiwań fanów.

Presja młodej sławy

Cała sytuacja pokazuje, jak trudne bywa dorastanie na oczach milionów. Zarówno Viki Gabor, jak i Roksana Węgiel od lat funkcjonują w świecie show-biznesu, gdzie prywatne decyzje stają się publiczną sprawą. Każdy ruch jest analizowany, a każda decyzja oceniana.

 

