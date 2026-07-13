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Rihanna zaskoczyła fanów. Niespodziewany występ u boku Jaya-Z

Finał koncertowej serii "Extra Innings"

2026.07.13

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Rihanna savage summer 2026

Rihanna pojawiła się niespodziewanie na scenie podczas finałowego koncertu Jay-Z na stadionie Yankee Stadium w Nowym Jorku. Artystka wykonała wspólnie z raperem utwory „B*tch Better Have My Money” oraz „Run This Town”, wywołując ogromny entuzjazm wśród tysięcy fanów zgromadzonych na wydarzeniu.

Nagrania z koncertu błyskawicznie obiegły media społecznościowe, a internauci zachwycali się energią i sceniczną charyzmą Rihanny. Był to jeden z jej nielicznych występów na żywo w ostatnich latach.

Finał koncertowej serii „Extra Innings”

Gościnny występ Rihanny odbył się podczas trzeciego i ostatniego koncertu z cyklu „Extra Innings”, organizowanego przez Jay-Z na Yankee Stadium. Choć wydarzenie rozpoczęło się z blisko czterogodzinnym opóźnieniem z powodu zamieszania przy wejściach na stadion, publiczność doczekała się wyjątkowego widowiska.

Seria koncertów była okazją do świętowania najważniejszych momentów w karierze rapera. Pierwszy wieczór upamiętniał 30-lecie albumu Reasonable Doubt, a na scenie pojawili się m.in. Beyoncé, Blue Ivy Carter, Nas i Alicia Keys. Drugi koncert poświęcono 25. rocznicy wydania The Blueprint, z udziałem Eminema oraz Pharrella.

Rihanna i Jay-Z od lat tworzą muzyczny duet

Wspólny występ nie był przypadkowy. Rihanna i Jay-Z współpracują od początku kariery wokalistki. To właśnie Jay-Z odegrał kluczową rolę w jej muzycznym debiucie, podpisując z nią kontrakt z Def Jam Recordings.

Na przestrzeni lat artyści wielokrotnie łączyli siły przy różnych projektach muzycznych, a ich współpraca rozwijała się również w ramach działalności Roc Nation. Finałowy koncert na Yankee Stadium stał się kolejnym dowodem na ich wieloletnią relację zawodową i muzyczną chemię.

 

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