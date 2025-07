Rihanna wskazała swoją ulubioną piosenkę na karaoke. Wybór może zaskakiwać

fot. mat. pras.

Podczas premiery filmu „The Smurfs” w Brukseli Rihanna ujawniła, jaką piosenkę najchętniej wybiera na karaoke. W rozmowie z Capital FM wokalistka przyznała, że jej wybór to „Burning Blue” autorstwa Mariah the Scientist.

Symboliczne powiązanie z filmem „The Smurfs”

Nie bez powodu Rihanna wskazała właśnie „Burning Blue” jako swój ulubiony kawałek karaoke. Kolor niebieski – nawiązujący do tytułowych Smerfów – łączy się z tytułem utworu. Wokalistka z humorem dodała, że to „idealna niebieska piosenka” do uczczenia swojej roli w animowanej produkcji.

Hit Mariah the Scientist zyskuje na popularności

Utwór „Burning Blue” zapowiada nowy album Mariah the Scientist, a dzięki wsparciu Rihanny może liczyć na jeszcze większy rozgłos. Piosenka już wcześniej zyskała uznanie krytyków i trafiła na listy przebojów – m.in. do top 25 Billboard Hot 100.

Rihanna – gwiazda filmu i ścieżki dźwiękowej

Rihanna nie tylko podkłada głos postaci Smerfetki, ale także odpowiada za muzykę do filmu „The Smurfs”. Niedawno wypuściła singiel „Friend of Mine”, który promuje nadchodzącą premierę filmu zaplanowaną na 18 lipca. Jej zaangażowanie w projekt spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem fanów.