Rihanna opublikowała pierwszy utwór od 2022 r.

Rihanna zaprezentowała „Friend Of Mine” – piosenkę promującą „Smerfy”, nadchodzący film studia Paramount Animation. Wokalistka użycza w nim głosu postaci Smerfetki. Film trafi do kin 18 lipca. Kilka tygodni wcześniej nakładem Roc Nation Distribution ukaże się ścieżka dźwiękowa.

„Friend Of Mine” to druga piosenka zapowiadająca „Smerfy”. W kwietniu DESI TRILL, DJ Khaled, Cardi B, Natania i Subhi zaprezentowali „Higher Love”.

Na gwiazdorsko obsadzonej ścieżce dźwiękowej znajdzie się także m.in. nowa piosenka Tyli.

O filmie „Smerfy:”

Gdy Papa Smerf (John Goodman) zostaje w tajemniczy sposób porwany przez złych czarowników Razamela i Gargamela, Smerfetka (Rihanna) staje na czele wyprawy Smerfów do prawdziwego świata, by go uratować. Z pomocą nowych przyjaciół Smerfy muszą odkryć, co definiuje ich przeznaczenie, by ocalić wszechświat.

W oryginalnej wersji językowej bohaterom głosów użyczyli m.in. Rihanna, James Corden, Nick Offerman, JP Karliak, Daniel Levy, Amy Sedaris, Natasha Lyonne, Sandra Oh, Octavia Spencer, Nick Kroll, Hannah Waddingham, Alex Winter, Maya Erskine, Billie Lourd, Xolo Maridueña, Marshmello, a także Kurt Russell i John Goodman.

