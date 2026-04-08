Rekordowa oglądalność świątecznego odcinka „Must Be The Music”

Lider piątkowego pasma

2026.04.08

Must Be The Music 2025

Świąteczny odcinek muzycznego show „Must Be The Music” przyciągnął rekordową liczbę widzów – ponad 1,1 miliona osób śledziło piąty odcinek programu. Oznacza to 11,6% udziału w oglądalności w grupie komercyjnej 16-59 lat, co stanowi najwyższy wynik od początku drugiej odsłony formatu.

Wyniki oglądalności według Nielsen Audience Measurement

Uwzględniając widownię poza domem, odcinek osiągnął również imponujący 10,3% udział w grupie ogólnej, co jest rekordowym wynikiem od startu najnowszego sezonu. Średnia oglądalność pięciu wyemitowanych dotąd odcinków wynosi blisko 1 milion widzów, przy średnim udziale na poziomie 10,4% w grupie 16-59, co czyni program atrakcyjnym dla reklamodawców.

Świąteczna oprawa odcinka

Odcinek wyemitowany w Wielki Piątek był standardową odsłoną formatu, wzbogaconą o wielkanocną oprawę, z poszanowaniem uczestników i widzów obchodzących Święta. To pokazuje, że program potrafi łączyć muzyczne emocje z kulturą i tradycją, nie tracąc przy tym dynamiki show.

Lider piątkowego pasma

Oglądalność „Must Be The Music” rośnie z odcinka na odcinek, co umacnia jego pozycję lidera piątkowego wieczornego pasma wśród czterech największych komercyjnych nadawców telewizyjnych. Program Polsatu wyróżnia się nie tylko wynikiem oglądalności, ale także formatem angażującym uczestników i widzów.

Kiedy kolejny odcinek?

Kolejna muzyczna uczta i poszukiwanie nowych talentów odbędzie się już 10 kwietnia o godz. 21:00 w Polsacie. Fani show mogą spodziewać się kolejnych emocjonujących występów i profesjonalnej oceny jury.

