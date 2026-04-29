Ray J z szokującym wyznaniem. Raper twierdzi, że spał z 12 500 kobietami

Kontrowersyjna wypowiedź w programie "Funky Friday"

2026.04.29

Ray J ponownie znalazł się w centrum medialnej burzy. Tym razem artysta wywołał ogromne kontrowersje po swoim wystąpieniu w programie „Funky Friday„, gdzie podzielił się zaskakującymi statystykami dotyczącymi swojego życia prywatnego.

Kontrowersyjna wypowiedź w programie „Funky Friday”

Podczas rozmowy z Camem Newtonem, Ray J stwierdził, że miał relacje z aż 12 500 kobietami. Ta liczba natychmiast wywołała niedowierzanie zarówno u prowadzącego, jak i wśród widzów.

Artysta twierdził również, że jeden z klubów dla dorosłych zorganizował specjalne wydarzenie na jego cześć, podczas którego miało pojawić się nawet kilkaset kobiet. Według jego relacji część z nich miała nawiązać z nim kontakt jeszcze tej samej nocy.

Reakcja Cama Newtona i wątpliwości

Cam Newton nie krył sceptycyzmu wobec tych deklaracji. Na antenie szybko przeliczył, że aby osiągnąć taki wynik, Ray J musiałby utrzymywać bardzo intensywne tempo przez kilkadziesiąt lat.

Mimo to artysta nie wycofał się ze swoich słów. Podkreślił, że wiele zależy od stylu życia, szczególnie podczas tras koncertowych, kiedy – jak twierdzi – tempo jego życia było znacznie szybsze.

„Zwalam tempo” – zmiana podejścia?

Obecnie Ray J deklaruje, że jego styl życia uległ zmianie. W żartobliwy sposób zaznaczył, że „zostało mu jeszcze około tysiąca”, sugerując, że nie traktuje swoich wcześniejszych wypowiedzi całkowicie poważnie.

Medialny szum i wpływ na wizerunek

Wypowiedź Ray J szybko rozprzestrzeniła się w mediach społecznościowych, wywołując mieszane reakcje. Część internautów traktuje ją jako element autopromocji i budowania kontrowersyjnego wizerunku, inni natomiast podchodzą do niej z dużym dystansem.

Nie jest to pierwszy raz, gdy artysta przyciąga uwagę opinii publicznej dzięki odważnym wypowiedziom. Jego obecność w mediach często wiąże się z tematami wywołującymi silne emocje i szeroką dyskusję.

 

 

Bajorson FB 2026
NEWS

Bajorson znakomicie rozegrał sprawę z „Bailando”. Przeciętnego rapera zastąpił jedynm z najpopularniejszych w Polsce

latwoganga bedoes
NEWS

Rekordowa zbiórka Łatwoganga i Bedoesa przekroczyła 282 miliony złotych. Tym samym przebiła wynik WOŚP

Michael Jackson press.
NEWS

„Michael” bije rekordy. Największe otwarcie w historii filmowych biografii muzycznych

latwogang yt
NEWS

Zagraniczne media zachwycone zbiórką Łatwoganga i Bedoesa: „Największe charytatywne wydarzenie na świecie”

Harry Styles 2026 ig
NEWS

Harry Styles zaręczony ze znaną aktorką

Latwo Bedoes YT
NEWS

Bedoes dotrzymał słowa i zrobił tatuaż na twarzy: „Zabrałeś mi tatę, dziadka i chciałeś zabrać mamę”

Fagata Ig 2926 h
NEWS

Fagata na zakupowym szale w Japonii. Wydała ponad 40 tysięcy na same torebki

Polecane

CGM
Doechii lady gaga 2026

Lady Gaga i Doechii w spektakularnym klipie „Runway”. Moda ...

Gwiazdy nagrodzone Grammy w jednym projekcie

1 godzinę temu

CGM
Taylor Swift 2

Taylor Swift i sprawa zamachu w Wiedniu – terrorysta przyznaje s ...

Mężczyzna odpowiadał za planowanie zamachu na obiekt

1 godzinę temu

CGM
Billie Eilish 2023 press 1

Billie Eilish ucina plotki o konflikcie ze swoim bratem.  „To to ...

"Nigdy nie przestalibyśmy tworzyć razem"

1 godzinę temu

CGM
Taylor Swift 2025 ig ok

Taylor Swift o fanach i interpretacji jej piosenek:  „To nie są ...

Granice interpretacji i reakcje artystki

1 godzinę temu

CGM
diddy-mtv-vmas-ratedrnb

Sean „Diddy” Combs odpiera zarzuty – ostre stanowisk ...

Stanowcza odpowiedź rapera na pozew

1 godzinę temu

CGM
swieczka znicz candle

Nie żyje Cleetis Mack z Digital Underground – nagła śmierć muzyk ...

Cleetis Mack dołączył do Digital Underground w 1993 roku

2 godziny temu