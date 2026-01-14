CGM

Quebonafide pojawił się na studniówce w Suwałkach. Jedna z nauczycielek zachwycona

Quebonafide wzbudził ogromne emocje podczas studniówki w Suwałkach, zaskakując maturzystów swoją obecnością. Uczniowie I LO im. M. Konopnickiej nie kryli radości, a wydarzenie szybko stało się tematem rozmów w lokalnych mediach i mediach społecznościowych.

Nauczycielka zachwycona wizytą rapera

Jedna z nauczycielek postanowiła podzielić się wrażeniami z wizyty Quebonafide:

„Quebonafide w sercu Suwałk. Z najlepszym możliwym gościem w I LO im. M. Konopnickiej w Suwałkach napisaliśmy nową historię studniówek. DziękujeMY za chwilę rozmowy. Ten bal nie mógł mieć lepszego finału” – napisała na Facebooku.

Wizyta rapera była dla wielu uczniów „mindblowem”, a jego obecność na balu uczyniła wydarzenie wyjątkowym i niezapomnianym.

Suwałki na muzycznej mapie Polski

Wizyta Quebonafide w Suwałkach była także częścią jego udziału w 23. Mikołajkowym Turnieju im. Tomka Godlewskiego wraz z zespołem Mazur Radzymin. Dzięki takim inicjatywom lokalne miasta stają się miejscem wyjątkowych spotkań z polską sceną muzyczną.

