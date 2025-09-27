Szukaj
Przyjaciele D4vd myśleli, że Celeste Rivas była jego dziewczyną. Byli w szoku, jak dowiedzieli się, że miała 14 lat

Według źródeł dziewczyna posługiwała się fałszywymi dokumentami tożsamości

2025.09.27

fot. mat. pras.

Według doniesień amerykańskich mediów, znajomi D4vd byli przekonani, że Celeste Rivas to jego dziewczyna. Osoby z branży muzycznej w Los Angeles, które widywały ich razem na imprezach i spotkaniach, twierdzą, że zachowywali się jak para.

Wszyscy myśleli, że Celeste ma 19 lat

Znajomi artysty byli w szoku, gdy wyszło na jaw, że Celeste miała zaledwie 14 lat. Według źródeł dziewczyna posługiwała się fałszywymi dokumentami tożsamości, dzięki czemu mogła udawać osobę pełnoletnią. W towarzystwie przedstawiała się jako studentka USC (University of Southern California) i sprawiała wrażenie, że ma około 19 lat.

Jak Celeste zmyliła otoczenie?

Fakt, że Celeste bywała na imprezach i w miejscach z ograniczeniami wiekowymi, dodatkowo utwierdzał ludzi w przekonaniu, że jest pełnoletnia. Jak informują media, policja potwierdziła, że nastolatka wielokrotnie uciekała z domu i miała trudną sytuację rodzinną.

D4vd i szok w środowisku muzycznym

Wielu znajomych D4vd z branży muzycznej podkreśla, że artysta znany był jako osoba „nieśmiała, cicha i łagodna”, dlatego byli całkowicie zaskoczeni doniesieniami o jego związku z Celeste oraz późniejszym powiązaniem jej śmierci z jego samochodem.

Przypomnijmy – ciało Celeste Rivas zostało odnalezione w bagażniku Tesli należącej do D4vd, co zapoczątkowało intensywne śledztwo. Jej matka w rozmowie z mediami zdradziła wcześniej, że córka spotykała się z chłopakiem o imieniu David.

 

