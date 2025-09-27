Przyjaciele D4vd myśleli, że Celeste Rivas była jego dziewczyną. Byli w szoku, jak dowiedzieli się, że miała 14 lat

fot. mat. pras.

Według doniesień amerykańskich mediów, znajomi D4vd byli przekonani, że Celeste Rivas to jego dziewczyna. Osoby z branży muzycznej w Los Angeles, które widywały ich razem na imprezach i spotkaniach, twierdzą, że zachowywali się jak para.

Wszyscy myśleli, że Celeste ma 19 lat

Znajomi artysty byli w szoku, gdy wyszło na jaw, że Celeste miała zaledwie 14 lat. Według źródeł dziewczyna posługiwała się fałszywymi dokumentami tożsamości, dzięki czemu mogła udawać osobę pełnoletnią. W towarzystwie przedstawiała się jako studentka USC (University of Southern California) i sprawiała wrażenie, że ma około 19 lat.

Jak Celeste zmyliła otoczenie?

Fakt, że Celeste bywała na imprezach i w miejscach z ograniczeniami wiekowymi, dodatkowo utwierdzał ludzi w przekonaniu, że jest pełnoletnia. Jak informują media, policja potwierdziła, że nastolatka wielokrotnie uciekała z domu i miała trudną sytuację rodzinną.

D4vd i szok w środowisku muzycznym

Wielu znajomych D4vd z branży muzycznej podkreśla, że artysta znany był jako osoba „nieśmiała, cicha i łagodna”, dlatego byli całkowicie zaskoczeni doniesieniami o jego związku z Celeste oraz późniejszym powiązaniem jej śmierci z jego samochodem.

Przypomnijmy – ciało Celeste Rivas zostało odnalezione w bagażniku Tesli należącej do D4vd, co zapoczątkowało intensywne śledztwo. Jej matka w rozmowie z mediami zdradziła wcześniej, że córka spotykała się z chłopakiem o imieniu David.