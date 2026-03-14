Przyjaciel D4vd nazywa go „palantem” i twierdzi, że wie więcej w sprawie mordestwa nieletniej dziewczyny muzyka

D4vd znalazł się w centrum kontrowersji, gdy jego bliski przyjaciel, Neo Langston, publicznie zaatakował go w mediach społecznościowych. Neo opublikował prywatne posty na Instagramie w sekcji „Close Friends”, w których nazwał D4vd „palantem” i zasugeruje, że zna więcej szczegółów dotyczących sprawy, niż zostało ujawnione w mediach.

Neo, który w zeszłym miesiącu został aresztowany za niepojawienie się przed wielką ławą przysięgłych w sprawie morderstwa Celeste Rivas, wskazuje D4vd jako głównego podejrzanego w tej sprawie. 23-letni streamer twierdzi, że jego własna sytuacja prawna jest uregulowana, a aresztowanie było niesłuszne.

Neo twierdzi, że ma „wszystkie dowody”

W swoich postach Neo napisał:



„Na szczęście jestem prawnie czysty w każdym względzie, i MAM WSZYSTKIE MOJE DOWODY NA RZECZY HAHAHAHA.” Dodał także:



„Powiedziałem tak wielu osobom, którym ufałem i myślałem, że mnie znają, że znają moją wersję wydarzeń, tylko po to, żeby została ujawniona, gdy zostaję aresztowany, a obok mojego imienia pojawia się imię tego palanta.”

Neo zaznacza, że zarzuty, z powodu których został aresztowany, nie zostały nigdy formalnie wniesione, a jego nakaz aresztowania został wycofany, ponieważ sprawa jest bardziej złożona, niż relacjonują media.

Sprawa D4vd i Celeste Rivas

Według źródeł TMZ, D4vd miał wiosną 2025 roku odbyć tajemniczą nocną podróż z Los Angeles do odległego miejsca w Santa Barbara, kilka miesięcy przed znalezieniem ciała Celeste Rivas w bagażniku jego Tesli w pobliżu domu w Los Angeles. Neo był wówczas wymieniany w plotkach jako osoba towarzysząca piosenkarzowi. Po odkryciu ciała, Neo usunął z Instagrama wszystkie wzmianki o D4vd.

Prawnik Neo stwierdził, że jego klient nie miał żadnego udziału w tym okrutnym przestępstwie i jest niesłusznie prześladowany w opinii publicznej.

Media i społeczność internetowa

Sprawa Neo i D4vd pokazuje, jak szybko prywatne konflikty i zarzuty mogą być nagłośnione w sieci. Publiczne oskarżenia i posty w mediach społecznościowych mogą mieć znaczący wpływ na opinię publiczną, niezależnie od faktycznych ustaleń śledztwa.