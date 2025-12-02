CGM

Przemek Ferguson wraca i dissuje Filika: „Twój rap PDF, co dziecko dotyka"

Przemek Ferguson wypuścił nowy numer „Cały rok śnieg”

Przemek Ferguson wraca i dissuje Filika: „Twój rap PDF, co dziecko dotyka”

Przemek Ferguson uderza z nowym dissem

Przemek Ferguson wypuścił nowy numer „Cały rok śnieg”, będący bezpośrednim dissem wymierzonym w Filipka. Raper zapowiedział go jako odpowiedź na rzekome kłamstwa i oczernianie jego osoby. Podkreślił, że miał dość tego, co — jego zdaniem — Filip mówi publicznie, dlatego postanowił nagrać diss.

Historia konfliktu – napięcia narastały od dawna

Nie jest to pierwszy raz, kiedy między raperami dochodzi do ostrej wymiany zdań. Ferguson już wcześniej popadał w konflikty z Filipkiem, co w przeszłości doprowadziło nawet do zerwania jego współpracy z wytwórnią. Artyści wielokrotnie wymieniali wzajemne zarzuty, m.in. dotyczące stylu życia, wiarygodności czy zachowania w mediach społecznościowych.

Podczas wcześniejszych tarć Ferguson odpowiadał ostrymi wpisami oraz utworami, podkreślając, że przeszedł trudną drogę i nie zamierza pozwalać na publiczne podważanie swojego wizerunku. Z kolei Filipka oskarżał o brak szczerości i manipulowanie faktami.

Czy Filipiek nagra odpowiedź?

W środowisku rapowym pojawia się pytanie, czy Filipek zdecyduje się na odpowiedź. Beef nabiera tempa, a odpowiedź Filipa mogłaby tylko podkręcić atmosferę wokół całego konfliktu. Jak na razie nie ma jednak jasnych deklaracji z jego strony.

