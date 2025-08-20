Szukaj
Przed nami wielki finał trasy Męskie Granie 2025 na Lotnisku Bemowo

16. edycja kultowej trasy

2025.08.20

Przed nami wielki finał trasy Męskie Granie 2025 na Lotnisku Bemowo

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Już od 16 lat Męskie Granie przyciąga tysiące fanów najlepszej polskiej muzyki. Projekt sponsorowany przez markę Żywiec zyskał status kultowego wydarzenia, podczas którego publiczność ma okazję usłyszeć unikatowe projekty artystyczne, przygotowane specjalnie na tę trasę.

Wielki finał tegorocznej edycji odbędzie się 22 i 23 sierpnia 2025 roku na warszawskim Lotnisku Bemowo. Organizatorzy zapowiadają dwa dni pełne niezapomnianych koncertów i muzycznych emocji.

Gwiazdy na finałowym weekendzie

Podczas finału wystąpią największe nazwiska polskiej sceny muzycznej. Wśród nich znajdzie się zespół Sistars, który powrócił specjalnie na trasę Męskie Granie 2025. Fani usłyszą także wyjątkowy projekt Masecki Prezentuje: Klasyka Na Męskim Graniu Feat. Sophia Munoz, a także Igor Herbut: Tribute To Marek Grechuta.

Nie zabraknie również specjalnego koncertu Męskie Granie Przedstawia: Zalewski X T.Love oraz najważniejszego punktu programu – Męskie Granie Orkiestra 2025, w składzie: Natalia Przybysz, Ralph Kaminski, Igor Herbut i Błażej Król.

Piątek – 22 sierpnia 2025

Pierwszy dzień finału zapowiada się niezwykle różnorodnie. Na Scenie Głównej pojawią się m.in.: Natalia Szroeder, projekt „Współgłosy” Marcel Baliński, Bartosz Bielenia, Magdalena Koleśnik Feat. Tomasz Kot, Błażej Król, Myslovitz, Igo, Mrozu MTV Unplugged.

Wieczór zwieńczy koncert Zalewski X T.Love, przygotowany specjalnie na tegoroczną trasę.

Na Scenie Ż usłyszymy z kolei m.in.: Magda Kluz, Sonbird, Yana, Dryskull „Salon” Feat. Baranovski, WaluśKraksaKryzys, Fisz Emade Tworzywo i Łąki Łan.

Sobota – 23 sierpnia 2025

Kulminacją całego weekendu będzie sobotni występ Męskie Granie Orkiestry 2025, której koncerty od początku trasy zbierają entuzjastyczne recenzje.

Tego dnia na Scenie Głównej zaprezentują się także: Wiktor Waligóra, Igor Herbut: Tribute To Marek Grechuta, Mystic.30.: Ørganek, Maria Peszek, Artur Andrus, Czesław Mozil, Fisz, Grzegorz Turnau, Spięty, Siczka, Tomasz Organek, Brodka, Zalewski.

Scena Ż zaoferuje publiczności takie koncerty jak: Livka, Przebiśniegi, Sistars, Ofelia: Tribute To Mira Kubasińska Feat. Kuba Więcek, Hania Derej, Michał Aftyka & Alan Kapołka.

