Przed meczem z Izraelczykami Peja apeluje, by koszykarze nie podawali rywalom dłoni

fot. P. Tarasewicz

O 20:30 Polacy rozpoczną drugie spotkanie tegorocznym EuroBaskecie. Po zwycięstwie nad dowodzonymi przez Lukę Doncicia Słoweńcami tym razem rywalami naszych koszykarzy będą reprezentanci Izraela. Peja zwrócił się do naszych reprezentantów z apelem o to, by zbojkotowali powitanie, wyrażając tym samym sprzeciw przeciw działaniom Izraela w Gazie.

„Dajcie przykład” – zwraca się do koszykarzy Peja

– Chłopaki, skoro musicie zagrać z zespołem reprezentującym tzw. państwo położone na terytorium Palestyny, zbojkotujcie powitanie przed meczem i nie podawajcie im dłoni! Dajcie przykład i jednocześnie świadectwo, że nie jest Wam obojętne ludobójstwo w Strefie Gazy oraz skandaliczne zachowanie podczas wydarzeń sportowych z udziałem polskich sportowców – napisał Peja, nawiązując do incydentów z meczu Rakowa Częstochowa z Maccabi Haifa.