Prywatny detektyw ujawnia szczegóły Tesli D4vd, w której znaleziono ciało Celeste Rivas

Do sieci trafiły zdjęcia porzuconego samochodu

2025.09.27

opublikował:

Prywatny detektyw ujawnia szczegóły Tesli D4vd, w której znaleziono ciało Celeste Rivas

Licencjonowany prywatny detektyw Steve Fischer ujawnił nowe informacje dotyczące sprawy Celeste Rivas, nastolatki z Kalifornii, której ciało znaleziono w samochodzie należącym do D4vd. Fischer dotarł do zdjęć Tesli jeszcze zanim pojazd został odholowany oraz do raportu L.A. Department of Transportation dotyczącego porzuconego auta.

Samochód został zgłoszony jako porzucony na ulicy w Hollywood Hills pod koniec sierpnia, w pobliżu domu, który D4vd wynajmował. Według raportu, pojazd miał duże wgniecenie z tyłu i był pokryty kurzem, co sugeruje, że stał tam przez pewien czas.

 

Od momentu zgłoszenia do odkrycia ciała

Pierwsze zgłoszenie samochodu odnotowano 26 sierpnia, a funkcjonariusz sprawdził pojazd następnego dnia i wystawił mandat. Kolejny mandat został wystawiony 3 września, a samochód odholowano dopiero 5 września. Dopiero 8 września odkryto w bagażniku przednim ciało Celeste Rivas.

Według dokumentów, pojazd nie był zgłoszony jako skradziony, a w chwili pierwszej interwencji nie odnotowano żadnego nieprzyjemnego zapachu.

Działania policji i konsekwencje dla D4vd

W momencie odkrycia ciała D4vd był poza miastem. Artysta odwołał swoją światową trasę koncertową w związku z dochodzeniem. Policja przeszukała wynajmowany przez niego dom, szukając śladów krwi i innych dowodów. Widziano także, jak pracownicy przenosili pudełka z mieszkania.

Detektyw Fischer, specjalizujący się w sprawach zaginięć, zdobył kopie raportów odholowania i interwencji, ale na razie nie udzielił dodatkowych komentarzy.

