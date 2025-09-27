Prywatny detektyw ujawnia szczegóły Tesli D4vd, w której znaleziono ciało Celeste Rivas

Licencjonowany prywatny detektyw Steve Fischer ujawnił nowe informacje dotyczące sprawy Celeste Rivas, nastolatki z Kalifornii, której ciało znaleziono w samochodzie należącym do D4vd. Fischer dotarł do zdjęć Tesli jeszcze zanim pojazd został odholowany oraz do raportu L.A. Department of Transportation dotyczącego porzuconego auta.

Samochód został zgłoszony jako porzucony na ulicy w Hollywood Hills pod koniec sierpnia, w pobliżu domu, który D4vd wynajmował. Według raportu, pojazd miał duże wgniecenie z tyłu i był pokryty kurzem, co sugeruje, że stał tam przez pewien czas.