Premiera dokumentu 50 Centa o Diddym lada dzień na Netflixie

50 Cent od miesięcy zapowiadał swój dokument o Diddym, a teraz znamy oficjalną datę premiery. Seria zatytułowana „Sean Combs: The Reckoning” trafi na platformę Netflix 2 grudnia 2025 roku. Produkcją zajmuje się Alexandria Stapleton, a 50 Cent pełni funkcję producenta wykonawczego.

„Jestem wdzięczny wszystkim, którzy podzielili się swoimi historiami i zaufali nam”, powiedział 50 Cent o nadchodzącej serii. „Jestem też dumny, że Alexandria Stapleton wyreżyserowała projekt, aby przedstawić tę ważną historię na ekranie.”

O czym jest dokument?

Alexandria Stapleton podkreśliła, że dokument nie skupia się wyłącznie na historii Seana Combs, Cassie czy innych ofiar, ani na zarzutach czy procesach sądowych.

„Ostatecznie ta historia jest lustrem dla społeczeństwa, i pokazuje, co mówimy, gdy stawiamy naszych celebrytów na piedestale. Mam nadzieję, że ten dokument będzie ostrzeżeniem, jak idealizujemy ludzi, i że zrozumiemy, że każdy jest człowiekiem” – dodała reżyserka.

Wywiady i kulisy produkcji

Film ma zawierać wywiady z osobami, które wcześniej znajdowały się w bliskim otoczeniu Diddy’ego. Produkcja obiecuje ujawnienie nieznanych dotąd szczegółów oraz spojrzenie na życie rapera zarówno przed, jak i w trakcie jego procesów sądowych.

Problemy prawne Diddy’ego

W lipcu bieżącego roku Sean Combs został skazany za transport osób do prostytucji po ośmiotygodniowym procesie. Został uniewinniony z zarzutów dotyczących spisku w ramach przestępczości zorganizowanej i handlu ludźmi. W październiku raper otrzymał wyrok 50 miesięcy więzienia oraz grzywnę w wysokości 500 tys. dolarów.

Z powodu rzekomych naruszeń regulaminu placówki Fort Dix, jego planowane zwolnienie przesunięto z maja 2028 na czerwiec tego samego roku. Diddy został oskarżony m.in. o spożywanie alkoholu domowej produkcji oraz uczestniczenie w rozmowach telefonicznych w trójkę, co było zabronione w więzieniu.