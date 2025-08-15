Film o irlandzkiej ikonie muzyki

Według najnowszych doniesień powstaje film biograficzny o Sinéad O’Connor, legendarnej irlandzkiej wokalistce. Jak podaje Variety, prace nad projektem mogą sięgać już roku 2022, po sukcesie dokumentu Nothing Compares. Produkcja ma opowiedzieć o życiu i karierze artystki, łącząc wątki muzyczne i społeczne.

Twórcy i produkcja

Za film odpowiada irlandzka wytwórnia ie: entertainment, współtwórca wspomnianego dokumentu. W projekcie biorą udział także Nine Daughters (m.in. Lady Macbeth, God’s Creatures) oraz See-Saw Films (Slow Horses, The Power of the Dog).

Finansowanie zapewnia BBC Film, a reżyserią zajmie się Josephine Decker (Shirley).

Scenariusz napisała irlandzka autorka Stacey Gregg, a wśród producentów znajdują się Fodhla Cronin O’Reilly, Neil Chordia, Iain Canning i Emile Sherman. Funkcję producenta wykonawczego obejmie Tim Clark.

Tematyka i przesłanie filmu

Biopic ma szczegółowo przedstawić wczesne życie Sinéad O’Connor oraz początki jej kariery muzycznej. Twórcy podkreślają, że historia pokaże, jak młoda kobieta z Dublina zdobyła światową sławę dzięki talentowi, a jednocześnie stała się symbolem walki z nadużyciami Kościoła katolickiego i państwa irlandzkiego.

O’Connor była znana z odważnych wystąpień – w 1992 roku, podczas programu Saturday Night Live, podarła na scenie zdjęcie papieża Jana Pawła II, protestując przeciwko tuszowaniu pedofilii w Kościele.

Śmierć i dziedzictwo artystki

Sinéad O’Connor zmarła 26 lipca 2023 roku w wieku 56 lat. Przyczyną śmierci była astma oraz przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Pogrzeb odbył się w irlandzkim Bray, a wśród uczestników znaleźli się m.in. Bob Geldof i Bono.

Po śmierci artystki miliony fanów i gwiazd muzyki oddały jej hołd, a liczba odtworzeń jej utworów w USA wzrosła o 7,9 mln w ciągu tygodnia. Największym przebojem O’Connor pozostaje cover utworu Prince’a Nothing Compares 2 U. W 1991 roku zdobyła Grammy za album I Do Not Want What I Haven’t Got, a także została pierwszą kobietą, która otrzymała nagrodę MTV Video of the Year.

Oczekiwania wobec premiery

Szczegółowe informacje o obsadzie i dacie premiery filmu zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Produkcja ma szansę stać się ważnym portretem artystki, której życie łączyło muzyczny geniusz i bezkompromisowy aktywizm.