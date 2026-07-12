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Ponad 22 tysiące łysych w Londynie. Pitbull i jego fani pobili rekord Guinnessa

Muzyk nie krył wzruszenia i podziękował fanom za ich zaangażowanie oraz wsparcie.

2026.07.12

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Pitbull

fot. mat. pras.

Pitbull po raz kolejny udowodnił, że jego koncerty to coś więcej niż muzyczne widowiska. Podczas występu na festiwalu BST Hyde Park w Londynie artysta oraz jego fani ustanowili nowy Rekord Guinnessa. Aż 22 141 osób pojawiło się pod sceną w charakterystycznych łysych czepkach, okularach przeciwsłonecznych i eleganckich garniturach, nawiązując do kultowego wizerunku rapera.

Pitbull pobił Rekord Guinnessa podczas koncertu w Londynie

Koncert Pitbulla na BST Hyde Park przeszedł do historii. Jeszcze przed rozpoczęciem występu organizatorzy oficjalnie policzyli uczestników ubranych w charakterystyczny strój artysty. Ostatecznie potwierdzono obecność 22 141 osób w łysych czepkach, co pozwoliło ustanowić nowy Rekord Guinnessa za największe zgromadzenie ludzi przebranych w ten sposób.

Muzyk nie krył wzruszenia i podziękował fanom za ich zaangażowanie oraz wsparcie.

Fani Pitbulla od lat przebierają się za swojego idola

Moda na przebieranie się za Pitbulla zyskała ogromną popularność na całym świecie. Uczestnicy koncertów regularnie pojawiają się w czarnych garniturach, białych koszulach, krawatach, okularach przeciwsłonecznych oraz łysych czepkach, naśladując charakterystyczny wygląd artysty znanego jako Mr. Worldwide.

Pomysł pobicia rekordu narodził się rok wcześniej i szybko zdobył poparcie zarówno fanów, jak i samego muzyka.

Koncert pełen największych przebojów

Podczas londyńskiego występu Pitbull wykonał swoje największe hity, w tym „Fireball”, „Give Me Everything” oraz „Timber”, do którego na scenie dołączyła Kesha. Gościnnie wystąpił także Lil Jon, a publiczność entuzjastycznie reagowała na kolejne utwory.

Artysta zaskoczył również fanów wykonaniem kultowego przeboju „Wonderwall” zespołu Oasis, który publiczność przyjęła owacją.

Pitbull podziękował fanom za historyczny moment

Po ogłoszeniu wyniku Pitbull przyznał, że ustanowienie Rekordu Guinnessa jest dla niego ogromnym zaszczytem. Podkreślił, że sukces nie byłby możliwy bez jego fanów, których żartobliwie nazywa „baldies”.

Wydarzenie zgromadziło blisko 70 tysięcy osób i było jednym z największych koncertów w historii festiwalu BST Hyde Park. Rekord Guinnessa tylko potwierdził, jak wielką popularnością cieszy się Pitbull i jak wyjątkową więź stworzył ze swoimi fanami na całym świecie.

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