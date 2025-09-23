Szukaj
Polski festiwal odwołany. „Rozpoczęliśmy analizę tego, co poszło nie tak”

Organizator szczerze o przyczynach decyzji.

2025.09.23

opublikował:

fot. Danny Howe / Unsplash

Branża koncertowa nie należy do najłatwiejszych. Przekonują się o tym zarówno organizatorzy, którzy stawiają pierwsze kroki, jak i tacy, którzy zjedli na niej zęby. Praktycznie nie ma tygodnia, w którym nie dotarłyby do nas informacje o odwołaniu mniejszych lub większych imprez. Organizatorzy jako przyczyny podają m.in. „kwestie logistyczne”, co często – choć nie zawsze – jest eufemistycznym określeniem na słabą sprzedaż biletów.

4 października w Bydgoszczy miała się odbyć impreza Trance Nation Vol. 2. Clubsound Management przekazał, że impreza nie dojdzie do skutku, informując wprost: – Wydarzenie zostaje odwołane z powodu niedostatecznego zainteresowania.

„Rozpoczęliśmy analiz tego, co poszło nie tak”

Serdecznie przepraszamy za zaistniałą sytuację i wszelkie niedogodności z nią związane. Jako organizatorzy już rozpoczęliśmy analizę tego, co poszło nie tak z naszej strony, aby w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji. (…) Doceniamy Wasze wsparcie i zrozumienie. Dla nas jest to również nowa sytuacja, nigdy wcześniej nie musieliśmy podejmować takiej decyzji – komentuje sytuację Clubsound Management.

Wszyscy, którzy nabyli bilety na Trance Nation Vol. 2, dostaną naturalnie zwrot środków.

