Pol’and’Rock Festival 2026 z nowymi gwiazdami – Jurek Owsiak ogłasza kolejne zespoły

Skład 32. edycji Pol’and’Rock Festivalu coraz bardziej się zapełnia, a Jurek Owsiak wraz z ekipą festiwalu sukcesywnie odkrywa kolejne karty programu. Najnowsze ogłoszenia ponownie wywołały duże emocje wśród fanów „Najpiękniejszego Festiwalu Świata”.

Pol’and’Rock 2026 ponownie w Czaplinku

Tegoroczna edycja odbędzie się w Czaplinku (województwo zachodniopomorskie) na terenie lotniska Broczyno w dniach 30 lipca – 1 sierpnia. Tradycyjnie będzie to wydarzenie niebiletowane, przyciągające dziesiątki tysięcy uczestników z całej Polski i zagranicy.

Mocny skład już wcześniej ogłoszonych artystów

Wśród wcześniej potwierdzonych wykonawców znaleźli się zarówno światowi, jak i polscy artyści. Na scenach Pol’and’Rocka wystąpią m.in. Godsmack, Vended, Orbit Culture, Dropkick Murphys, Alborosie oraz Eagle-Eye Cherry.

Z polskiej strony zapowiedziano m.in. Dżem, Myslovitz, happysad, Voo Voo, Dziwną Wiosnę oraz projekt L.U.C. & Rebel Babel Orchestra. Festiwal otworzy brytyjski zespół Lottery Winners.

Nowe ogłoszenie – Kosheen i Bum Bum Orkestar

W najnowszej odsłonie ogłoszeń pojawiły się dwa kolejne projekty: brytyjska formacja Kosheen oraz polski Bum Bum Orkestar & Friends, wspierany przez Nicponie i Urwanych z Wesela.

Kosheen to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów początku lat 2000., znany z połączenia elektroniki i alternatywnego brzmienia. Grupa z Bristolu, kojarzona z nurtem trip-hopu, po raz pierwszy wystąpi na Pol’and’Rock Festivalu, co wzbudziło duże zainteresowanie wśród fanów.

Organizatorzy podkreślili, że występ zespołu będzie jednym z ważniejszych punktów programu, a sama formacja również wyraziła entuzjazm z nadchodzącego koncertu.

Bum Bum Orkestar i muzyczna energia festiwalu

Bum Bum Orkestar to zespół znany z łączenia muzyki bałkańskiej, klezmerskiej i polskich inspiracji ludowych. Grupa powraca na Pol’and’Rock po występie na Małej Scenie w poprzedniej edycji.

W 2026 roku zespół zaprezentuje się na Dużej Scenie wraz z zaproszonymi gośćmi, otwierając drugi dzień festiwalu. Ich koncert zaplanowano na 31 lipca o godzinie 15:00.