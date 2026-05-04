CGM

Shakira przeszła do historii. Dwa miliony fanów na koncercie w Rio de Janeiro

Tak ogromna publiczność potwierdza globalną popularność Shakira

2026.05.04

opublikował:

Shakira Brasil 2026 IG

Shakira zapisała się na kartach historii muzyki, grając największy koncert w swojej karierze. Artystka wystąpiła dla około dwóch milionów fanów na słynnej plaży Copacabana Beach.

Historyczny koncert „Todo Mundo No Rio”

Wydarzenie odbyło się 2 maja 2026 roku w ramach specjalnego, darmowego koncertu pod nazwą „Todo Mundo No Rio”. Tego typu widowiska od lat przyciągają tłumy turystów i mieszkańców, a wcześniej występowali tam m.in. światowi giganci muzyki.

Koncert Shakira był częścią jej trasy „Las Mujeres Ya No Lloran”, promującej album z 2024 roku.

Niezapomniane show i emocje

Występ rozpoczął się późnym wieczorem i od pierwszych minut wywołał ogromne emocje. Nad publicznością pojawiły się drony tworzące świetlne napisy, a tłum reagował euforią.

Podczas koncertu artystka zwróciła się do fanów słowami:

„Przyjechałem tu, mając 18 lat, marząc o tym, żeby dla was śpiewać. A teraz spójrzcie na to. Życie jest magiczne”.

Największe hity i wyjątkowi goście

Setlista koncertu była przekrojem największych hitów Shakiry. Nie zabrakło takich utworów jak:

  • „Hips Don’t Lie”
  • „Waka Waka”
  • „Whenever, Wherever”
  • „La Tortura”
  • „She Wolf”

Na scenie pojawili się również goście specjalni jak Anitta czy Caetano Veloso, co dodatkowo podniosło rangę wydarzenia.

Rekordowa frekwencja

Według władz Rio de Janeiro, koncert zgromadził około dwóch milionów osób, co czyni go jednym z największych występów muzycznych w historii.

Tak ogromna publiczność potwierdza globalną popularność Shakira i jej niezmienną pozycję w świecie popu.

Wzruszający moment i trudne okoliczności

Tuż przed wydarzeniem doszło do tragicznego incydentu – jeden z pracowników technicznych zginął podczas przygotowań do koncertu. Artystka odniosła się do tej sytuacji, składając kondolencje rodzinie zmarłego.

Kolejne przystanki trasy

Po historycznym występie Shakira kontynuuje trasę koncertową, która obejmie m.in. Stany Zjednoczone. Fani mogą spodziewać się kolejnych spektakularnych show.

Tagi


Popularne newsy

Peja_2020 Foto- @piotr_tarasewicz @cgm.pl-5
NEWS

Peja ostro o Donaldzie Tusku: „Hańba to mało” po słowach o Ukrainie

Doda RMF hymn 2026
NEWS

Doda zaśpiewała hymn Polski na krakowskich Błoniach i oddała hołd tragicznie zmarłemu Łukaszowi Litewce

Fugees
NEWS

Pras Michel z Fugees rozpoczyna 14-letni wyrok i zapowiada apelację

_Oliwka Brazil - Body Tea (fot. Stanisław Wołosz)2
NEWS

Oliwka Brazil codziennie się modli, czyta Biblię i regularnie uczęszcza do kościoła

Bedoes @piotr_tarasewicz
NEWS

Bedoes 2115 z nowym tatuażem na głowie. Różaniec, modlitwa i duchowy przekaz rapera

Chris Brown
NEWS

Strzelanina przed domem Chrisa Browna w Los Angeles – sprawca zatrzymany

Rodrigo fc bacelona
NEWS

Zawodnicy Barcelony zagrają El Clásico z Olivią Rodrigo na piersi

Polecane

FOTO
Julia Wieniawa foto @piotr_tarasewicz-108

Finał trasy koncertowej Julii Wieniawy na naszych zdjęciach

Tak wyglądał największy solowy koncert w karierze Julki

3 godziny temu

CGM
Bedoes @piotr_tarasewicz

Bedoes 2115 z nowym tatuażem na głowie. Różaniec, modlitwa i duchowy p ...

Religijna symbolika zaskakuje fanów

4 godziny temu

CGM

Sebastian Fabijański w finale „Tańca z gwiazdami”. Z progr ...

Emocje, wzruszenia i rekordowy półfinał

4 godziny temu

CGM
Michal Wisniewski Ich Troje

Atak nożownika po koncercie Ich Troje we Włocławku. Dwie osoby ranne & ...

Koncert Ich Troje zakończony dramatem

4 godziny temu

CGM
Metallica Newsted

Były członek Metalliki ujawnił, że miał raka gardła

„Jestem bardziej świadomy niż kiedykolwiek”

4 godziny temu

CGM
d4vd mugshot

Ojciec Celeste Rivas zabiera głos. Stanowcze dementi plotek o pieniądz ...

Ojciec nastolatki odniósł się do pogłosek, że rodzina miała otrztmać pieniądzą od muzyka

4 godziny temu