Shakira przeszła do historii. Dwa miliony fanów na koncercie w Rio de Janeiro

Shakira zapisała się na kartach historii muzyki, grając największy koncert w swojej karierze. Artystka wystąpiła dla około dwóch milionów fanów na słynnej plaży Copacabana Beach.

Historyczny koncert „Todo Mundo No Rio”

Wydarzenie odbyło się 2 maja 2026 roku w ramach specjalnego, darmowego koncertu pod nazwą „Todo Mundo No Rio”. Tego typu widowiska od lat przyciągają tłumy turystów i mieszkańców, a wcześniej występowali tam m.in. światowi giganci muzyki.

Koncert Shakira był częścią jej trasy „Las Mujeres Ya No Lloran”, promującej album z 2024 roku.

Shakira sings her 1995 classic ‘Antología’ for more than 2 MILLION people. pic.twitter.com/1UkZXptwkm — Pop Core (@TheePopCore) May 3, 2026

Niezapomniane show i emocje

Występ rozpoczął się późnym wieczorem i od pierwszych minut wywołał ogromne emocje. Nad publicznością pojawiły się drony tworzące świetlne napisy, a tłum reagował euforią.

Podczas koncertu artystka zwróciła się do fanów słowami:

„Przyjechałem tu, mając 18 lat, marząc o tym, żeby dla was śpiewać. A teraz spójrzcie na to. Życie jest magiczne”.

Największe hity i wyjątkowi goście

Setlista koncertu była przekrojem największych hitów Shakiry. Nie zabrakło takich utworów jak:

„Hips Don’t Lie”

„Waka Waka”

„Whenever, Wherever”

„La Tortura”

„She Wolf”

Na scenie pojawili się również goście specjalni jak Anitta czy Caetano Veloso, co dodatkowo podniosło rangę wydarzenia.

Rekordowa frekwencja

Według władz Rio de Janeiro, koncert zgromadził około dwóch milionów osób, co czyni go jednym z największych występów muzycznych w historii.

Tak ogromna publiczność potwierdza globalną popularność Shakira i jej niezmienną pozycję w świecie popu.

Wzruszający moment i trudne okoliczności

Tuż przed wydarzeniem doszło do tragicznego incydentu – jeden z pracowników technicznych zginął podczas przygotowań do koncertu. Artystka odniosła się do tej sytuacji, składając kondolencje rodzinie zmarłego.

Kolejne przystanki trasy

Po historycznym występie Shakira kontynuuje trasę koncertową, która obejmie m.in. Stany Zjednoczone. Fani mogą spodziewać się kolejnych spektakularnych show.