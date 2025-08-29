Po „Suce” czas na „Samicę psa”. Mes zepsuje Tedemu weekend?

fot. Paweł Zanio

Zgodnie z obietnicą Ten Typ Mes nie składa broni i po kiepsko przyjętej „Suce”, szykuje się do odpalenia drugiego dissu. Raper zapowiada go już trzeci dzień, ale wygląda na to, że „godzina 0” zbliża się wielkimi krokami. Minutę po północy w internecie ma się pojawić „Samica psa”, czyli bezpośrednia odpowiedź na „Deadlajny” Tedego.

Nadchodzi „Samica psa”

– Trochę muzyki bitewnej dla Was od wujka Piotrka & friends. Posłuchacie? – pyta fanów Mes.

W odpowiedzi fani na ogół zagrzewają rapera do walki, propsując go za to, że tym razem zebrał się do odpowiedzi szybciej niż po trzech tygodniach. Czy „Samica psa” popsuje Tedemu weekend, czy też przeciwnie – wprawi go w lepszy nastrój? Zobaczymy.